Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 11:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán phú quý ngất trời, số đỏ như son.

Tuổi Dậu 

Ảnh hưởng hung tinh Kiếp Tài có thể là nguyên nhân khiến tuổi Dậu dễ bị mắc kẹt vào những chi tiết nhỏ, khiến tâm trạng hậm hực tích tụ. Bạn cần chậm lại và giải quyết từng vấn đề một cách dứt khoát, tránh vội vã hoặc cố gắng làm quá nhiều việc cùng lúc. Hãy phân loại nhiệm vụ theo mức độ quan trọng.

Tình cảm không mấy thuận lợi, ngày này các cặp đôi có thể nảy sinh những cảm xúc nhỏ nhặt như hụt hẫng, hờn dỗi hoặc tự ti không đáng có. Cả hai nên cởi mở nói ra mong muốn, cảm xúc của mình thay vì hờn dỗi hoặc xa cách. Giao tiếp thẳng thắn và chân thành chính là chìa khóa để ngăn chặn những hiểu lầm nhỏ leo thang.

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Mão nhẹ nhàng, khéo léo, rất biết đối nhân xử thế. Từ nay, tuổi Mão chính là một trong những con giáp được Thần Tài ưu ái nhất.

Sau thời gian dài tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ thì cũng đã đến lúc họ được đền đáp xứng đáng bằng thành quả rực rỡ. Công việc suôn sẻ hanh thông, hàng loạt các hội kiếm tiền đến dồn dập, nhất là người hoạt động trong việc đầu tư, kinh doanh và mở rộng hợp tác sẽ thu lợi nhuận khủng.

Ai làm công ăn lương hay làm nhà nước thì dễ được thưởng nóng, tăng lương hoặc giao nhiệm vụ quan trọng giúp mở rộng đường quan lộ. Quý nhân cũng xuất hiện đúng lúc, giúp họ thoát khỏi những khó khăn, trở ngại, con đường đi càng rộng mở hanh thông. Chỉ cần Mão không ngại tha đổi, luôn tin tưởng vào trực giác và đừng ngại dấn thân thì chắc chắn họ sẽ đi những bước dài.

Từ giờ đến giữa tháng 11/2025, 3 con giáp may mắn hơn người, GIÀU CÀNG THÊM GIÀU, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

