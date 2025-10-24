Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 10:15

3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông.

Tuổi Dần

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, con giáp may mắn này sẽ dần dần vươn lên vị trí xứng đáng. Thậm chí, bạn còn đột phá đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ, khiến túi tiền rủng rỉnh. Đồng thời, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Những cống hiến của bạn giúp tập thể phát triển đi lên trông thấy. 

Về phương diện tình cảm, bạn sẽ trở thành một con người dũng cảm hơn bình thường. Bởi vì bạn cần đưa ra quyết định, không nên chần chừ, do dự hay là quá phụ thuộc vào người ngoài. 

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình khá tốt và sẽ có những dự án phù hợp với bạn trong cuộc sống và công việc. Đồng thời, bạn sẽ vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những người đã lập gia đình vô cùng bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến con giáp này luôn tin tưởng tâm sự với đối phương mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Còn những người độc thân trở nên cực kỳ đào hoa.

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ khởi sắc hơn trong công việc so với trước đây. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn, liên kế kinh doanh mới. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mà việc làm ăn kinh doanh hay ngoại giao, bạn đều gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Với phương diện tình cảm, con giáp này sẽ đón nhận tình duyên đỏ thắm và nồng nàn trong 5 ngày tới. Bạn còn đang độc thân sẽ trở nên rất cởi mở để tìm kiếm cơ hội, đối phương sẽ được hiểu và có cảm nhận liên kết mạnh mẽ.  

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

