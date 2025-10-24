Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Tâm sự 24/10/2025 12:15

Tôi cưới chồng trong tâm thế đã tìm hiểu rất kỹ, rất cẩn thận về người sẽ cùng mình đầu ấp tay gối, cùng mình đi đến hết cuộc đời.

Tôi cưới chồng trong tâm thế đã tìm hiểu rất kỹ, rất cẩn thận về người sẽ cùng mình đầu ấp tay gối, cùng mình đi đến hết cuộc đời. Do đó, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lúc nào cũng yên bình, sóng gió thỉnh thoảng vẫn gợn lăn tăn nhưng tôi đều biết cách chèo lái con thuyền hôn nhân vượt qua.

Tôi thường rất tự tin khi nói chuyện với người khác về chồng của mình. Bởi tôi nghĩ rằng, tôi biết rõ về anh ấy, từng sợi tóc, từng ngóc ngách trong cuộc đời anh đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Thế nhưng tôi đã vấp phải cú sốc quá lớn trong cuộc đời, đến nỗi tôi không biết mình có nên tiếp tục chung sống với chồng hay không.

Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không - Ảnh 1
Bí mật của anh khiến tôi quá sốc - Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu vì lý do gì, mẹ chồng tôi quyết định thừa nhận rằng chồng tôi đã có một đời vợ, dù chỉ là sống cùng nhau chứ chưa danh chính ngôn thuận. Suốt 7 năm làm vợ, làm mẹ của hai con nhỏ, nhưng tôi thấy mình không khác gì một con bù nhìn trong nhà, khi mà cả gia đình, dòng họ nhà anh đều giấu tôi bí mật động trời này.

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ mình có một người chồng hoàn hảo, không lừa vợ dối con. Tôi luôn cố gắng làm trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng, làm trọn nghĩa vợ chồng với anh. Có thể chính điều này đã khiến mẹ chồng tôi áy náy, day dứt với tôi, cho nên bà mới quyết định nói ra để tôi được chọn lựa. Nhưng tôi biết chọn lựa gì đây? Làm sao tôi có thể để con mình chứng kiến cảnh bố mẹ đưa nhau ra tòa, chia nhà, chia con cái? Nhưng tôi lại càng không thể ngồi im mà nhìn chồng mình lừa dối mình suốt mấy năm trời. Rốt cuộc tôi không biết mình phải làm thế nào để giải quyết, hãy cho tôi lời khuyên!

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Tôi và anh cưới nhau từ năm 2016, đến nay đã được gần 5 năm. Cuộc sống hôn nhân thuở ban đầu rất mặn nồng, nhưng từ khi có hai đứa con, anh dần trở nên lạnh nhạt hơn với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 15 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Tâm sự 30 phút trước
Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Tâm sự 45 phút trước
Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Mẹ chồng khiến tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân 7 năm của mình hay không

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Vừa ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi rút đơn ngay

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị chửi nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Sau màn gần gũi với vợ, tôi bàng hoàng choáng váng khi mở tủ quần áo

Sau màn gần gũi với vợ, tôi bàng hoàng choáng váng khi mở tủ quần áo