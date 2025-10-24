Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Sao quốc tế 24/10/2025 13:30

Mạng xã hội Trung Quốc đang dậy sóng trước vụ việc đoàn làm phim Giày Khiêu Vũ Đỏ bị tố lái xe quá tốc độ trong khuôn viên Đại học Vân Nam, khiến một chú mèo hoang tên Tiểu Quất Tử tử vong.

Theo loạt bài đăng lan truyền trên Weibo, vụ việc xảy ra vào ngày 22/10, khi đoàn phim do Châu Dã và Vương Tử Kỳ đóng chính đang quay tại khuôn viên trường. Một chiếc xe thuộc ekip đã chạy nhanh hơn giới hạn 10 km/h trong trường học, vô tình đâm trúng chú mèo vốn được sinh viên chăm sóc suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của nhiều sinh viên, trong thời gian đoàn phim có mặt tại cơ sở Đông Lục để quay ngoại cảnh, phương tiện phục vụ đoàn thường xuyên ra vào khu vực nội bộ, di chuyển với tốc độ cao, bất chấp quy định an toàn của nhà trường. Sau đó, một chiếc xe của đoàn đã va phải chú mèo có tên Quýt Nhỏ (hay Tiểu Quất Tử) được tập thể sinh viên yêu quý.

Chỉ trong vài giờ, hashtag #Đoàn phim Giày Khiêu Vũ Đỏ chạy nhanh đâm chết mèo leo thẳng lên Weibo Hotsearch, thu hút rất đông lượt bình luận và theo dõi. Theo ghi nhận, lượt tương tác weibo là hơn 1 triệu. 

Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học - Ảnh 1

Trước làn sóng phản đối dữ dội, ngày 23.10, đoàn phim "Giày khiêu vũ đỏ" đã chính thức đăng tải văn bản xin lỗi công khai. Trong thông báo, ê-kíp xác nhận vụ việc xảy ra do “sơ suất của tài xế khi không phát hiện động vật gần xe”, đồng thời bày tỏ “nỗi đau buồn và hối hận sâu sắc”.

Đoàn phim cho biết đã cho thôi việc tài xế liên quan, thiết lập cơ chế kiểm soát an toàn, và đặc biệt thành lập quỹ Quýt Nhỏ nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng, triệt sản và chăm sóc động vật lang thang trong khuôn viên Đại học Vân Nam.

Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học - Ảnh 2

Tuy nhiên, lời xin lỗi này chưa thể xoa dịu dư luận. Nhiều sinh viên chỉ ra rằng khu vực xảy ra tai nạn là Đường Ngân Hạnh, vốn là vỉa hè dành cho người đi bộ, nơi ô tô không được phép di chuyển. Họ cho rằng đoàn phim đã tự ý di dời khối đá chặn đường để xe chạy vào, hành động vượt xa mức “sơ suất”. Một số ý kiến còn cáo buộc ê-kíp đã đe dọa sinh viên gỡ bài tố cáo, khiến cộng đồng mạng càng thêm bức xúc.

Hiện nhà trường chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi phía diễn viên chính Châu Dã và Chu Chính Đình vẫn giữ im lặng. Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng kêu gọi các đoàn phim tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn và tôn trọng môi trường học đường.

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Châu Dã sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án truyền hình "Hành Chỉ Vãn", sánh đôi cùng nam diễn viên Vương Tinh Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Dã sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Phim "Lợi kiếm hoa hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Cẩm nguyệt như ca" của Châu Dã nhận điểm số trái ngược

Phim "Lợi kiếm hoa hồng" của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Cẩm nguyệt như ca" của Châu Dã nhận điểm số trái ngược

Cẩm nguyệt như ca của Châu Dã 'hồi sinh' vai diễn Lý Minh Đức

Cẩm nguyệt như ca của Châu Dã 'hồi sinh' vai diễn Lý Minh Đức

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng

'Gà cưng của Lý Băng Băng' Châu Dã 'gây bão' với tạo hình mỹ nhân thập niên 80 trong phim mới

'Gà cưng của Lý Băng Băng' Châu Dã 'gây bão' với tạo hình mỹ nhân thập niên 80 trong phim mới

Xôn xao tin Thành Nghị sẽ 'nên duyên' cùng Châu Dã trong phim mới

Xôn xao tin Thành Nghị sẽ 'nên duyên' cùng Châu Dã trong phim mới

TIN MỚI NHẤT

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Bị nam thanh niên giục di chuyển, nữ tài xế bắn tử vong nam thanh niên

Bị nam thanh niên giục di chuyển, nữ tài xế bắn tử vong nam thanh niên

Video 1 giờ 6 phút trước
Phát hiện có em bé đang ngủ ở ghế sau, tên trộm xe ô tô đã có hành động khiến người xem bất ngờ

Phát hiện có em bé đang ngủ ở ghế sau, tên trộm xe ô tô đã có hành động khiến người xem bất ngờ

Video 1 giờ 17 phút trước
Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Đoàn phim của Châu Dã xin lỗi sau sự cố đâm chết mèo trong trường Đại học

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tử vi 10 ngày tới (25/10-5/11), 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua nhiều cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025: Dậu làm ăn phát đạt, Tỵ sự nghiệp thăng tiến, Mùi sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Bất ngờ bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Mẹ chồng tuyên bố coi tôi như người đẻ thuê, nhưng thái độ của bà với người này mới khiến tôi uất ức

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Bước sang ngày mới (thứ Bảy 25/10/2025), 3 con giáp may mắn lên hương, vận xui nhường bước, tài lộc an khang, GIÀU SANG PHÚ QUÝ, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Phim 'Người xây dựng thành phố' được kỳ vọng giúp Triệu Lệ Dĩnh lấy lại vị thế

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai