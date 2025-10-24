Theo chia sẻ của nhiều sinh viên, trong thời gian đoàn phim có mặt tại cơ sở Đông Lục để quay ngoại cảnh, phương tiện phục vụ đoàn thường xuyên ra vào khu vực nội bộ, di chuyển với tốc độ cao, bất chấp quy định an toàn của nhà trường. Sau đó, một chiếc xe của đoàn đã va phải chú mèo có tên Quýt Nhỏ (hay Tiểu Quất Tử) được tập thể sinh viên yêu quý.

Theo loạt bài đăng lan truyền trên Weibo, vụ việc xảy ra vào ngày 22/10, khi đoàn phim do Châu Dã và Vương Tử Kỳ đóng chính đang quay tại khuôn viên trường. Một chiếc xe thuộc ekip đã chạy nhanh hơn giới hạn 10 km/h trong trường học, vô tình đâm trúng chú mèo vốn được sinh viên chăm sóc suốt nhiều năm.

Chỉ trong vài giờ, hashtag #Đoàn phim Giày Khiêu Vũ Đỏ chạy nhanh đâm chết mèo leo thẳng lên Weibo Hotsearch, thu hút rất đông lượt bình luận và theo dõi. Theo ghi nhận, lượt tương tác weibo là hơn 1 triệu.

Trước làn sóng phản đối dữ dội, ngày 23.10, đoàn phim "Giày khiêu vũ đỏ" đã chính thức đăng tải văn bản xin lỗi công khai. Trong thông báo, ê-kíp xác nhận vụ việc xảy ra do “sơ suất của tài xế khi không phát hiện động vật gần xe”, đồng thời bày tỏ “nỗi đau buồn và hối hận sâu sắc”.

Đoàn phim cho biết đã cho thôi việc tài xế liên quan, thiết lập cơ chế kiểm soát an toàn, và đặc biệt thành lập quỹ Quýt Nhỏ nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng, triệt sản và chăm sóc động vật lang thang trong khuôn viên Đại học Vân Nam.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này chưa thể xoa dịu dư luận. Nhiều sinh viên chỉ ra rằng khu vực xảy ra tai nạn là Đường Ngân Hạnh, vốn là vỉa hè dành cho người đi bộ, nơi ô tô không được phép di chuyển. Họ cho rằng đoàn phim đã tự ý di dời khối đá chặn đường để xe chạy vào, hành động vượt xa mức “sơ suất”. Một số ý kiến còn cáo buộc ê-kíp đã đe dọa sinh viên gỡ bài tố cáo, khiến cộng đồng mạng càng thêm bức xúc.

Hiện nhà trường chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi phía diễn viên chính Châu Dã và Chu Chính Đình vẫn giữ im lặng. Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng kêu gọi các đoàn phim tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn và tôn trọng môi trường học đường.