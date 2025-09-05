Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt?

Sao quốc tế 05/09/2025 13:56

Mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Châu Dã sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án truyền hình "Hành Chỉ Vãn", sánh đôi cùng nam diễn viên Vương Tinh Việt.

Vừa qua, người hâm mộ của Châu Dã đã phản đối gay gắt, cho rằng bộ phim có kịch bản sơ sài, tình tiết ngược đãi nhân vật nữ, vai nữ chính bị biến thành nền cho nam chính, hoàn toàn đi ngược với hình tượng mà cô đã xây dựng suốt 6 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngày 4/9, Hậu Viện Hội Châu Dã – tức đại diện cộng đồng fan chính thức của nữ diễn viên đã ra thông báo gửi đến công ty quản lý Hòa Tụng Truyền thông, đưa ra lập trường cứng rắn.

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt? - Ảnh 1

Theo đó, họ khẳng định “kiên quyết phản đối Châu Dã tham gia dự án này và yêu cầu công ty phải nhanh chóng phủ nhận tin đồn".

Người hâm mộ nhấn mạnh, Châu Dã là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng dài hạn với Hòa Tụng, luôn giữ vững nguyên tắc “lấy nữ chính làm trung tâm”, đồng thời đạt được nhiều thành tích phát sóng khả quan. Vì vậy, việc để cô gắn với một dự án bị đánh giá tiêu cực sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp và hình tượng màn ảnh.

Ngoài vấn đề nội dung phim, cộng đồng fan còn bày tỏ sự bất bình trước cách xử lý của công ty quản lý. Họ cho rằng, Hòa Tụng đã phớt lờ dư luận tiêu cực, để mặc Châu Dã trở thành mục tiêu công kích, nhiều lần vào hotsearch (tìm kiếm) nhằm phục vụ lợi ích truyền thông cho phía đối tác. Từ tháng 6 đến nay, fan đã nhiều lần gửi yêu cầu phản ánh qua kênh chính thức nhưng không nhận được phản hồi. Phải đến ngày 3.9, công ty mới trả lời ngắn gọn rằng “đang trong quá trình đàm phán dự án”, song bị đánh giá là thiếu thuyết phục.

Vì sao không muốn Châu Dã đóng chung phim với Vương Tinh Việt? - Ảnh 2

Trong thông báo ngày 4/9, Hậu Viện Hội đưa ra ba yêu cầu: Lập tức bác bỏ tin đồn, khẳng định từ chối tham gia "Hành Chỉ Vãn". Công khai tiến độ xử lý antifan, nhanh chóng khởi kiện những cá nhân bôi nhọ nghệ sĩ. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người hâm mộ, chấm dứt tình trạng im lặng hoặc phản hồi qua loa.

Người hâm mộ cho rằng, con đường nghệ thuật của Châu Dã được xây dựng từ sự nỗ lực bền bỉ, mỗi tác phẩm sẽ theo chân diễn viên cả đời, vì vậy cần thận trọng trong từng lựa chọn. “Tuyệt đối không được nhận dự án kể trên. Nếu công ty không đưa ra lời phủ nhận rõ ràng, fan sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi yêu cầu được đáp ứng”, thông báo nhấn mạnh.

Hiện tại, phía Hòa Tụng vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về vấn đề này.

Từ khóa:   Châu Dã sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

