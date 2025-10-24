Người phụ nữ 25 tuổi mang theo con gái đến ở chung phòng trọ với người tình ở TPHCM. Đôi nam nữ này đã đánh đập dã man bé gái 9 tuổi, hiện cả hai đang bị tạm giữ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 23/10, lãnh đạo UBND phường Tân Uyên (TPHCM) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé gái 9 tuổi bị bạo hành.

Bé gái hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương. Cán bộ phường, Đoàn thanh niên đã tới bệnh viện hỗ trợ chăm sóc bé gái.

Vết thương trên cơ thể bé gái - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo về việc bé gái M.T. (9 tuổi) ở phòng trọ trên địa bàn khu phố Uyên Hưng 5 bị đánh đập, liền vào cuộc xác minh.

Tại đây, công an phát hiện bé gái có nhiều vết thương bầm trên cơ thể. Qua đấu tranh, công an bước đầu xác định người bạo hành bé gái là B.N. (25 tuổi, mẹ ruột bé) và bạn trai của N. tên N.V.H. (19 tuổi).

Bé gái 9 tuổi bị bạo hành đang được chăm sóc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo lời khai ban đầu của hai người này, do có tình cảm với nhau, N. dẫn con gái tới ở chung phòng trọ với H. Trong thời gian sinh sống cùng nhau, do bé gái “không vâng lời” nên hai người này đã đánh đập bé nhiều lần, nhưng lần này mới bị hàng xóm phát hiện tố giác.

Hiện hai đối tượng đang bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

