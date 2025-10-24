Lưu Diệc Phi hóa 'nàng tiên hoa' trên thảm đỏ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China

Vẻ đẹp rực rỡ, trẻ trung và quý phái ấy khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến "đại tiểu thư Bạch Tú Châu" trong Kim Phấn Thế Gia - vai diễn đã làm nên danh tiếng của cô hơn 20 năm trước. Điều khiến công chúng kinh ngạc là, thời gian dường như đã quên mất Lưu Diệc Phi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy vẫn trong trẻo, thanh cao như thuở đôi mươi.

Trong sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue, Lưu Diệc Phi xuất hiện với phong thái khiến cả Cnet dậy sóng. Cô diện chiếc váy haute couture Thu Đông 2025 của Elie Saab, thiết kế lộng lẫy lấy cảm hứng từ ánh sáng và pha lê, tôn lên trọn vẹn bờ vai thon và làn da mịn như sứ.

Điểm nhấn của tạo hình chính là mái tóc búi gọn được cài nhiều bông hoa nhỏ cùng lớp trang điểm tông cam nhạt, tôn trọn visual rực rỡ trong trẻo đặc trưng của cô.

Không ít người còn khẳng định chưa từng thấy nữ diễn viên đẹp như vậy xuyên suốt một thời gian dài làm nghề. Trước đây người đẹp đã được nhiều khán giả ưu ái đặt danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" vì nhan sắc nổi bật thuở mới vào nghề.

Trong một buổi phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng tiết lộ bí quyết chăm sóc da đặc biệt: rửa mặt bằng nước khoáng có ga. Sau khi dùng sữa rửa mặt, cô ngâm mặt khoảng 10 giây trong nước khoáng để kích thích tuần hoàn và giúp da săn chắc, sáng mịn. Nữ diễn viên cũng chú trọng lối sống lành mạnh: ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và ưu tiên nghỉ ngơi hoàn toàn khi không làm việc.

Được biết, “thần tiên tỷ tỷ” từng gặp chấn thương cổ trong quá trình quay Thần điêu đại hiệp, để lại di chứng ở đốt sống cổ khiến cô phải cẩn trọng giữ ấm vùng này quanh năm. Dù là mùa hè hay đông, người đẹp vẫn duy trì thói quen quấn khăn mỏng để bảo vệ sức khỏe. Chính sự kỷ luật và chăm chút tỉ mỉ trong sinh hoạt đã giúp Lưu Diệc Phi duy trì nhan sắc và thần thái đỉnh cao sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.