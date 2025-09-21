Bất ngờ nhan sắc đời thực của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ khi xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi thoải mái đi dạo phố với gương mặt mộc.

Điều khiến người hâm mộ “dậy sóng” là nhan sắc mộc của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên sở hữu làn da trắng sáng mịn màng, gương mặt căng tràn sức sống, đôi mắt sáng trong và đôi môi hồng hào tự nhiên. Tuy nhiên gương mặt của người đẹp vẫn lộ rõ dấu vết thời gian với vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.

Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, vóc dáng của nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trong video, Lưu Diệc Phi để lộ thân hình cân đối, đôi chân thon chắc khỏe. Hình ảnh này được cho là đã xóa tan tin đồn “hơi mũm mĩm” từng bủa vây cô trong nhiều năm.

Nữ diễn viên luôn duy trì lối sống khoa học và tinh thần tích cực trong nhiều năm. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn ăn kiêng khắc nghiệt, nữ diễn viên thường xuyên được bắt gặp thưởng thức các món nướng, lẩu cùng bạn bè.

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không chỉ dựa vào nhan sắc. Cô được ghi nhận bởi sự kiên trì trong việc nâng cao khả năng diễn xuất, luyện võ và ngoại ngữ để đáp ứng các vai diễn quốc tế. Những nỗ lực này giúp cô giữ vững danh hiệu ngôi sao hạng A suốt gần hai thập kỷ, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã dần mờ nhạt.

Ngoài đóng phim, Diệc Phi còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn. Hình ảnh của cô gắn liền với sự thanh lịch, kín tiếng và chuyên nghiệp, yếu tố giúp duy trì sức hút bền bỉ trong giới giải trí vốn biến động.

