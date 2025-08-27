Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

Lưu Diệc Phi tham dự một sự kiện ở Thành Đô với vai trò đại sứ thương hiệu. Xuất hiện đúng ngày sinh nhật, Lưu Diệc Phi được khán giả tại sự kiện đồng thanh chúc mừng sinh nhật.

Ngày 25/8, Lưu Diệc Phi tham dự Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Huawei Zhijie Auto tại Thành Đô với tư cách đại sứ thương hiệu. Hôm đó cũng là sinh nhật cô nên khán giả, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Đáp lại, cô bày tỏ sự cảm kích bằng lời chia sẻ: 'Tôi hy vọng mọi người dũng cảm tiến bước trên con đường trở thành phiên bản tốt hơn. Đừng ngại bước đi trên con đường tự do, bắt đầu lại mỗi ngày, khao khát ước mơ và hạnh phúc hơn'.

Trước đó, nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Đường Yên, Huệ Anh Hồng, Ngô Ngạn Xu... đăng bài chúc mừng nữ diễn viên.

Nữ diễn viên mặc set đồ đen với áo da và chân váy, boot cổ cao. Nhan sắc của Lưu Diệc Phi trong sự kiện được khen ngợi. Làn da mịn màng, thần thái tươi tắn, tự tin của nữ diễn viên thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung.

Hồi tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng ồn ào và tranh cãi. Lý do là cô bị tố tức giận, bức xúc đến mức bật khóc và bỏ về giữa chừng ở lễ trao giải Bạch Ngọc Lan vì trượt danh hiệu Thị hậu. Đôi bên không lên tiếng về vụ việc nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của Lưu Diệc Phi. Kể từ đó, cô cũng im ắng, không xuất hiện công khai.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, khi về nước sau 5 năm định cư Mỹ, cô được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của khoa Biểu diễn khóa 2002. Người đẹp ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong 'Thiên long bát bộ', 'Thần điêu đại hiệp', 'Hoa Mộc Lan', 'Đi về nơi có gió', gần đây là 'Câu chuyện Hoa Hồng'...

Lưu Diệc Phi được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” nhờ nhan sắc thanh thuần, thoát tục. Xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp, Hoa Mộc Lan… cô luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ cả trên màn ảnh lẫn trong lòng khán giả.

