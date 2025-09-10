Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi trong biệt thự rộng bằng cả công viên ở tuổi 38

Lưu Diệc Phi – “Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ vẫn là một trong những gương mặt biểu tượng của làng giải trí châu Á.

Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Tứ Xuyên hôm 25/8 nhân dịp sinh nhật 38 tuổi, Lưu Diệc Phi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ fan. Trên sân khấu, cô chia sẻ mong ước dành cho bản thân và khán giả chính là mỗi người đều giữ được sự vui vẻ, mạnh mẽ trong cuộc sống và trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Ở ngưỡng tuổi U40, Lưu Diệc Phi vẫn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, váy ngắn phối cùng áo jacket và boots cổ cao, toát lên phong cách năng động, hiện đại. Trong suốt buổi giao lưu, cô không ngừng cúi chào, gửi lời cảm ơn khi khán giả cổ vũ, hô vang tên mình.

Với khối tài sản ước tính hơn 600 triệu USD, nữ diễn viên hiện sống một mình trong căn biệt thự sang trọng rộng 16.700m2 tại Bắc Kinh. Nhưng điều khiến khán giả ngạc nhiên không chỉ là sự giàu có, mà còn là cách cô lựa chọn một lối sống bình lặng, tránh xa những ồn ào phô trương.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi trở thành một “thế lực” cả về diễn xuất lẫn thương mại. Không chỉ nổi tiếng nhờ các tác phẩm như “Thần điêu đại hiệp”, “Tiên kiếm kỳ hiệp” hay “Hoa Mộc Lan” (Disney), cô còn trở lại mạnh mẽ với loạt phim truyền hình gây tiếng vang: “Mộng hoa lục” (2022), “Đi đến nơi có gió” (2023) và “Câu chuyện hoa hồng” (2024). Mỗi dự án đều thu hút hàng triệu lượt theo dõi, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Theo Sina, Lưu Diệc Phi nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD) cho mỗi hợp đồng quảng cáo, đồng thời là đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido… Bên cạnh đó, cô cũng đại diện cho nhiều thương hiệu lớn trong nước như Huawei, Meituan.

Khối tài sản khổng lồ của Lưu Diệc Phi được ước tính vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ, đến từ phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và đầu tư bất động sản. Ngoài căn biệt thự rộng 16.700m2 với đầy đủ hồ bơi, sân vườn, phòng tập, cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và bộ sưu tập xe hơi gồm Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep và Rolls-Royce Phantom. 

Dù giàu có, Lưu Diệc Phi không phô trương đời sống xa hoa. Cô vẫn trung thành với chiếc ghế đỏ kỷ niệm từ mẹ, thích mặc đồ bình dân, chia sẻ ảnh du lịch, hậu trường và thú cưng trên mạng xã hội hơn là khoe tài sản. Hiện tại, nữ diễn viên chăm sóc gần 20 chú mèo hoang và thường giúp chúng tìm mái ấm mới.

Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc

Ngày 5/9, tạp chí Vogue Trung Quốc chính thức phát hành trang bìa Kim Cửu (tháng 9) 2025, số kỷ niệm 20 năm thành lập.

