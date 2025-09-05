Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc

Sao quốc tế 05/09/2025 14:27

Ngày 5/9, tạp chí Vogue Trung Quốc chính thức phát hành trang bìa Kim Cửu (tháng 9) 2025, số kỷ niệm 20 năm thành lập.

Là trang bìa quan trọng nhất trong năm, số Kim Cửu của Vogue Trung Quốc gây ấn tượng với sự góp mặt của 11 nữ diễn viên Hoa ngữ đình đám bao gồm Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Nghê Ni, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tống Giai, Trương Tiểu Phi, Tân Chỉ Lôi, Mã Tư Thuần, Trương Tử Phong, Văn Kỳ, Lý Canh Hy.

Theo Vogue, đây là trang bìa “hội tụ những gương mặt rực rỡ nhất màn ảnh hiện nay”, “một buổi tiệc tôn vinh phụ nữ, một khoảnh khắc chia sẻ, kết nối và tri ân, mang ý nghĩa thời đại”. Đáng chú ý, trong trang bìa tập thể, việc Lưu Diệc Phi đứng ở vị trí trung tâm đã trở thành chủ đề nóng.

Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc - Ảnh 1Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc - Ảnh 2

Dù cả 11 nữ diễn viên đều diện trang phục đỏ rực đồng bộ, nhưng mỹ nhân “Thần điêu đại hiệp” thu hút mọi ánh nhìn khi đứng giữa tấm ảnh với trang sức xa xỉ vô cùng nổi bật của Bvlgari.

Bvlgari cũng là thương hiệu tài trợ đẩy bìa cho Vogue Trung Quốc lần này, và Lưu Diệc Phi đang đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của hãng.

Trong suốt sự nghiệp, đây là lần thứ 4 Lưu Diệc Phi xuất hiện trên trang bìa Vogue và đồng thời lập kỷ lục 2 năm liên tiếp (2024-2025) trở thành gương mặt trang bìa số Kim Cửu (tháng 9) - số quan trọng nhất trong năm của các tạp chí thời trang hàng đầu.

Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế với vị trí trung tâm của trang bìa tạp chí Vogue Trung Quốc - Ảnh 3

Theo truyền thông, điều này khẳng định vị thế vững chắc của Lưu Diệc Phi trong lĩnh vực thời trang và trong giới giải trí Hoa ngữ.

Vogue ca ngợi Lưu Diệc Phi với bộ phim "Mulan" (Hoa Mộc Lan) vươn tầm quốc tế. Sau 5 năm phát hành, mới đây, “Mulan” một lần nữa lọt top 5 bảng xếp hạng toàn cầu trên Disney+ tại Mỹ, chứng minh sức nóng bền bỉ.

Ngoài ra, thành công vang dội của “Câu chuyện hoa hồng” cùng nhiều bộ phim khác đã giúp Lưu Diệc Phi nhận được sự công nhận cả về diễn xuất lẫn danh tiếng. “Hơn 20 năm trong nghề, cô không chỉ khắc họa nhiều nhân vật kinh điển mà còn tạo ra những tác phẩm tiêu biểu của thời đại mới”, Vogue nhận định.

Lưu Diệc Phi được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc thanh thuần, thoát tục. Xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp, Hoa Mộc Lan… cô luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ cả trên màn ảnh lẫn trong lòng khán giả.

