Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Triệu Tình không phải gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhưng vài năm gần đây, cô được Vu Chính tích cực nâng đỡ để thay thế đàn chị như Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn.

Những ngày qua, nam diễn viên Hứa Khải bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa tố từng ngoại tình và cùng lúc qua lại với nhiều người. Không chỉ vậy, Hứa Lệ Sa còn tiết lộ nguyên nhân khiến 2 người chia tay là bởi cô bắt gặp Hứa Khải vào khách sạn với nữ diễn viên Triệu Tình. Điều gây chú ý là sau đó, "ông bầu" Vu Chính lại đứng ra xác nhận Hứa Khải và Triệu Tình đến khách sạn để học lời thoại, chỉ có điều phát ngôn này càng khiến vụ việc thêm ồn ào. Triệu Tình không phải gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhưng vài năm gần đây, cô được Vu Chính tích cực nâng đỡ để thay thế đàn chị như Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn. Trước khi dính scandal, vai diễn Mặc Thải Hoàn trong bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên đã giúp cô vụt sáng. Một Mặc Thải Hoàn dịu dàng, xinh đẹp cùng lối diễn tự nhiên khiến Triệu Tình chiếm trọn cảm tình của khán giả, thậm chí còn lấn át các diễn viên khác như Kim Thần hay Triệu Tiểu Đường.

Trong buổi tuyên truyền phim, mỹ nhân sinh năm 2000 gây chú ý lớn nhờ nhan sắc nổi bật. Truyền thông Hoa ngữ dành nhiều lời khen, trang Sohu thậm chí còn bình luận nhan sắc Triệu Tình tỏa sáng đến mức "đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm". Đây là lời khen hiếm có bởi Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm đều thuộc top những mỹ nhân nổi tiếng trong Cbiz.

Thực tế, nhan sắc ấn tượng của Triệu Tình là kết quả của nhiều năm rèn luyện và khổ luyện. Trước đây, vì thân hình mũm mĩm, cô từng bị Vu Chính ép giảm cân, yêu cầu ăn kiêng và tham gia lớp hình thể. Nhờ kiên trì, Triệu Tình giảm xuống chỉ còn 45kg với chiều cao 1m70, trở nên thanh thoát và cuốn hút hơn trên màn ảnh. Nỗ lực này giúp cô từ chỗ phải đóng vai phụ nhạt nhòa cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng. Đáng tiếc, scandal bị tố làm tiểu tam đã khiến mọi thứ đảo lộn. Thông tin lan truyền trên mạng cho hay Triệu Tình đã đánh mất cơ hội đóng chính khi nhà sản xuất e ngại scandal của cô sẽ ảnh hưởng đến bộ phim. Với một diễn viên mới nổi chưa có nền tảng vững chắc, "vết đen" trong danh tiếng có thể sẽ là dấu chấm hết cho tương lai. Không chỉ mất kịch bản phim, Triệu Tình còn phải đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Showbiz Hoa ngữ vốn có yêu cầu nghiêm ngặt về đời tư nghệ sĩ, những ồn ào liên quan đến đạo đức cá nhân dễ dẫn đến việc bị "cấm sóng ngầm" trong một thời gian. Đặc biệt, khi tên tuổi chưa đủ lớn, rất khó để cô có thể thuyết phục nhà sản xuất, đạo diễn hay nhãn hàng tiếp tục đặt niềm tin.

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái Dân luận Trung Quốc xôn xao trước tin nam diễn viên Hứa Khải bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa liên tiếp tung loạt bằng chứng tố anh ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nu-uoc-khen-ep-hon-luu-diec-phi-va-canh-iem-co-nguy-co-ong-bang-su-nghiep-vi-hua-khai-740977.html