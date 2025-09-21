Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/9-23/9), 3 con giáp phú vận lên hương, tiền bạc đầy ăm ắp, sự nghiệp như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 21/09/2025 11:45

3 con giáp phú vận lên hương, tiền bạc đầy ăm ắp, sự nghiệp như 'cá gặp nước'.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng phát tài là phúc phần trời đã an bài. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng bạn vẫn nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình.

Chuyện tình yêu của người tuổi Dần vô cùng thăng hoa. Trải qua vô vàn sóng gió nhưng chẳng điều gì có thể làm chùn bước được bạn là vì bạn luôn có được chỗ dựa tinh thần vững chắc là người bạn đời của mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/9-23/9), 3 con giáp phú vận lên hương, tiền bạc đầy ăm ắp, sự nghiệp như 'cá gặp nước' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, bạn đợc quý nhân trợ lực nên có tài vận khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng lên không ngừng. Công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu ba thu bốn và công việc kinh doanh hồng phát.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được nhiều lộc tình duyên. Những người đó thường là những người có ngoại hình đẹp, ưa nhìn nhưng lại hơi nhút nhát ngại những chỗ đông người, tuy nhiên bạn lại là những người vô cùng thú vị và giàu tình cảm chỉ là bạn chưa thể hiện ra nên thường được người khác giới yêu thích bởi sự bí ẩn thông minh.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/9-23/9), 3 con giáp phú vận lên hương, tiền bạc đầy ăm ắp, sự nghiệp như 'cá gặp nước' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn rất hiền lành, dễ hòa đồng, tính cách được nhiều người ngưỡng mộ, rất quan tâm đến bạn bè và người thân trong gia đình, quý trọng các mối quan hệ xã hội nên được mọi người quan tâm chăm sóc, có thể ổn định bắt đầu cuộc sống mới. Vận trình phát triển vững chắc như núi, tỷ lệ kiếm tiền cũng rất cao, một khi kiếm được tiền thì có thể ngăn cản tình cờ phá sản, được mọi người giúp đỡ để không bị thiệt hại.

Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá cao.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/9-23/9), 3 con giáp phú vận lên hương, tiền bạc đầy ăm ắp, sự nghiệp như 'cá gặp nước' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Chủ Nhật 31/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, công việc thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Đời sống 16 phút trước
Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Sao quốc tế 20 phút trước
Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Thế giới 37 phút trước
Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên sau ngày 21/9/2025

3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên sau ngày 21/9/2025

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 21/9/2025, sự nghiệp 'trúng quả đậm', chạm đâu cũng 'thành vàng', hút tiền không ngớt về túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 21/9/2025, sự nghiệp 'trúng quả đậm', chạm đâu cũng 'thành vàng', hút tiền không ngớt về túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Hai 22/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Hai 22/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận tiền thưởng 'từ trên trời rơi xuống', may mắn ập đến bất ngờ, rộng đường thăng tiến

Sau hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, nhận tiền thưởng 'từ trên trời rơi xuống', may mắn ập đến bất ngờ, rộng đường thăng tiến