Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Tâm sự 21/09/2025 12:43

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Tôi lấy chồng đến nay đã 7 năm. Nói về cuộc sống hôn nhân, tôi không có gì phải phàn nàn ngoại trừ thiếu vắng con cái. Trước đây khi còn yêu nhau, vợ chồng tôi đã có 3 lần có con ngoài ý muốn.

Hồi ấy chưa có gì trong tay, lại sợ ảnh hưởng đến tương lai nên chúng tôi mới lỡ dại phá bỏ. Đến khi lấy nhau, có tất cả mọi thứ và muốn sinh nở thì không kịp nữa. Bác sĩ nói thành tử cung của tôi quá mỏng, thành ra cứ đậu thai lại sảy. Sau nhiều lần như vậy, chồng tôi cũng buông xuôi.

Xuân là giúp việc nhà tôi. Cô bé ấy năm nay 22, hoàn cảnh khó khăn nên mới lên thành phố kiếm sống. Trước mặt vợ chồng tôi, Xuân hay kể lể hoàn cảnh, còn tỏ ra thật thà để chúng tôi thương cảm. Có một lần, cô bé ấy gợi chuyện hỏi sao tôi không xin một đứa con nuôi. Dù sao thì sau khi xong việc, chúng tôi cũng có một đứa con để bế bồng.

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên đầu tôi. Tìm người xa lạ chi bằng nhờ người thân cận. Biết Xuân cũng đang khó khăn kinh tế, tôi ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Thế rồi cô bé ấy đồng ý, miễn là sau chuyện này, tôi sẽ bồi dưỡng thoả đáng.

Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Đứa bé không hề giống chồng tôi, đã vậy cũng chẳng giống ai trong gia đình. Tôi đợi đến tháng thứ 2 để xem có thay đổi lòng mặt không, nhưng tình hình vẫn như vậy. Chồng tôi thì quá hoang mang nên nói vợ lén lút đi xét nghiệm. Kết quả đứa bé ấy không phải con của chồng tôi mọi người ạ.

Biết chuyện vỡ lở, Xuân quỳ xuống xin tôi tha thứ. Đứa bé ấy là con của cô bé và người yêu. Hai người họ cố ý muốn chúng tôi hiểu lầm để lấy một số tiền về quê kinh doanh. Tôi không ngờ mình lại bị lừa một cách thê thảm như vậy. Tiền thì tôi chưa đưa nhưng bao lâu nay, công sức tôi bỏ ra là quá nhiều. Sau lần này, tôi chưa biết nên làm thế nào, chuyện có một đứa con với chồng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Cứ cãi nhau là lại đe dọa gọi về cho bố tôi. Tôi thách thì anh ta làm thật. Tôi sợ xanh mặt không dám ho he nữa. Nhưng anh ta thấy tôi sợ bắt thóp được lại càng làm quá. Cứ hễ cãi nhau là lại gọi điện cho bố mẹ tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước, bất ngờ danh tính của kẻ gây án

Đời sống 17 phút trước
Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Sao quốc tế 21 phút trước
Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Thế giới 37 phút trước
Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Nghẹt thở giải cứu học sinh rơi xuống sông Xáng Ngang, TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Giúp việc mang bầu, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/9/2025, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Tầng cao chung cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Bị bắt rửa 10 mâm bát, dâu trẻ đập tan tành, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Bị vợ nhân tình bắt gặp tại khách sạn, cô gái vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Bị vợ nhân tình bắt gặp tại khách sạn, cô gái vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Trót tình một đêm với trai quen trên MXH, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người trong mộng trong hoàn cảnh éo le

Trót tình một đêm với trai quen trên MXH, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người trong mộng trong hoàn cảnh éo le

Nghi chồng ngoại tình, vợ bật ngờ khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy trong ngày sinh nhật

Nghi chồng ngoại tình, vợ bật ngờ khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy trong ngày sinh nhật

Bắt gặp chồng với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó