Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ'

Sao quốc tế 18/09/2025 08:15

Thực tế, tuổi thơ của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi là sự kết hợp hiếm có giữa bối cảnh thời đại đổi mới, nguồn lực tài chính dư dả và triết lý giáo dục khác biệt, tạo nên lợi thế vượt xa đa số bạn bè đồng trang lứa.

 

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi thời nhỏ được một người dùng Weibo chia sẻ lên mạng xã hội. Sau đó, chủ đề "Cuộc sống Lưu Diệc Phi khi còn nhỏ tốt hơn tình trạng của tôi hiện tại" vào top hot tìm kiếm trên Weibo, thu hút nhiều bình luận.

Mọi người nhận xét cuộc sống tuổi thơ của Lưu Diệc Phi được đánh giá "vượt trội" so với những gia đình bình thường cùng thế hệ. Điều này thể hiện ở nhiều phương diện, bao gồm cả vật chất, đầu tư giáo dục và nuôi dưỡng tinh thần.

 

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 1Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 2Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 3

Theo Chinanet, năm 1994, Diệc Phi đã có một con búp bê Barbie giống của nhân vật trong Cuốn theo chiều gió. Cùng thời điểm đó, chi phí ăn uống hàng tháng của một gia đình ở Bắc Kinh khoảng 100 NDT. Năm 7 tuổi, cô đã đến Vienna để tham dự buổi hòa nhạc mừng năm mới. Ngay từ tiểu học, Lưu Diệc Phi thường xuyên lên sân khấu biểu diễn. Năm 8 tuổi, cô giành giải quán quân cuộc thi người mẫu trang phục trẻ em Cúp Đồng Hoa lần thứ hai do Trung Nam Thương Đô tổ chức. Tủ quần áo của bé gái đa phần là quần áo hàng hiệu của các thương hiệu quốc tế, ví dụ Dior, với mẫu mã thời trang.

Năm 10 tuổi, Diệc Phi cùng mẹ di cư đến Mỹ, theo học các trường trung học tư thục chất lượng cao ở New York như trường Louis Pasteur và tham gia nhiều hoạt động văn hóa phương Tây như tiệc Halloween, Giáng sinh... Theo Cnyes, một người Mỹ gốc Hoa, tự nhận hồi trẻ là hàng xóm của mẹ con Lưu Diệc Phi, kể diễn viên ở cùng mẹ và cha dượng trong một ngôi nhà gạch trắng to đẹp. Cha dượng cô, một luật sư người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng, có công ty luật thành công.

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 4

Theo QQ, gốc gác Lưu Diệc Phi thuộc hàng "trâm anh thế phiệt". Ông nội cô là Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Vũ Hán. Cha cô là An Thiếu Khang, giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, là viên chức lãnh sự tại Bộ Ngoại giao, dịch giả của tác phẩm Thằng gù nhà thờ Đức Bà. Mẹ cô là vũ công chính của Đoàn ca múa Vũ Hán và đã hướng dẫn cô luyện tập múa từ khi còn nhỏ. Bà ngoại cô là bác sĩ, dì ruột là diễn viên. Năm 13 tuổi, khi từ Mỹ về, cô được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tư cách là công dân Mỹ, trở thành một trong những sinh viên trẻ nhất trong lịch sử của trường.

 

Không dừng lại ở hình tượng ngọc nữ cổ trang, Lưu Diệc Phi thử sức với điện ảnh hiện đại và Hollywood. Năm 2008, cô góp mặt trong The Forbidden Kingdom cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt - bước khởi đầu cho hành trình quốc tế. Sau đó, cô tham gia các phim như Outcast, Once Upon a Time và đặc biệt là vai chính Hoa Mộc Lan trong Mulan (2020) - dự án live-action của Disney giúp cô trở thành tên tuổi quen thuộc với công chúng toàn cầu. Những năm gần đây, cô hot với Đi về nơi có gió, Câu chuyện Hoa Hồng...

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 5

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không chỉ dựa vào nhan sắc. Cô được ghi nhận bởi sự kiên trì trong việc nâng cao khả năng diễn xuất, luyện võ và ngoại ngữ để đáp ứng các vai diễn quốc tế. Những nỗ lực này giúp cô giữ vững danh hiệu ngôi sao hạng A suốt gần hai thập kỷ, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã dần mờ nhạt.

Ngoài đóng phim, Diệc Phi còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn. Hình ảnh của cô gắn liền với sự thanh lịch, kín tiếng và chuyên nghiệp, yếu tố giúp duy trì sức hút bền bỉ trong giới giải trí vốn biến động.

Lưu Diệc Phi – “Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ vẫn là một trong những gương mặt biểu tượng của làng giải trí châu Á.

