Choáng ngợp trước tài sản 'khủng' con gái H'Hen Niê nhận được khi vừa ra đời

Vừa qua, H'Hen Niê vỡ òa chia sẻ thông tin đã hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên thân mật là Harley. Nàng hậu đã khiến nhiều người rưng rưng xúc động với bộ ảnh ghi lại từng khoảnh khắc chân thật, đầy ý nghĩa trong hành trình 'vượt cạn' đón con chào đời.

Kết hôn năm 2024 cùng chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi, H'Hen Niê vừa đón tin vui lớn khi sinh con gái đầu lòng vào sáng 20.9. Em bé được gọi bằng tên thân mật là Harley. 

Vào lúc 1 giờ 29 phút sáng 20/9, sau 12 tiếng vượt cạn đầy kiên cường, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê vỡ òa hạnh phúc khi con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời. Ở tuổi 33, nàng hậu chạm đến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người phụ nữ, giây phút trở thành người mẹ, trong vòng tay yêu thương và sự đồng hành trọn vẹn của chồng.

 

Nàng hậu chia sẻ sự ra đời của bé gái được đón nhận trong vòng tay yêu thương và niềm mong mỏi lớn lao từ ông bà và gia đình. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự khởi đầu của thiên chức làm mẹ, mà còn là một dấu ấn đặc biệt, khi con gái đến với thế giới trong sự chờ đợi và tình thương trọn vẹn của đại gia đình. Trong suốt hành trình mang thai, H'Hen Niê hoạt động rất năng nổ. Cô làm khách mời tại nhiều sự kiện, trình diễn thời trang, làm giám khảo và hoạt động xã hội. Sắp tới cô sẽ tạm hoãn các lịch trình làm việc, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc con gái đầu lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê đón con gái đầu lòng ở tuổi 33

Ngoài những lời chúc mừng gửi đến gia đình nhỏ của H'Hen Niê, nhiều netizen còn nhớ lại quy ước đặc biệt của vợ chồng nàng hậu trước khi đón con ra đời. Theo đó, H'Hen Niê sinh con gái nên nhóc tỳ sẽ mang họ mẹ là Niê Nguyễn và thừa kế tài sản từ mẹ. 

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, H'Hen Niê được xem là một trong những nàng hậu "giàu có" nhất nhì làng giải trí Việt. Đáng chú ý, cô từng gây dậy sóng khi tiết lộ số tiền đóng thuế thu nhập cá nhân khiến nhiều netizen trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của nàng hậu. 

Từ những thông tin này càng khiến dư luận thêm tò mò về khối tài sản mà con gái H'Hen Niê sẽ được thừa hưởng trong tương lai. Hiện tại, chưa rõ về số tài sản mà ái nữ của H'Hen Niê thừa kế từ mẹ nhưng hiện tại, nhóc tỳ chào đời trong "tài sản" vô giá, đó chính là tình yêu thương đong đầy, vô bờ bến từ bố mẹ và người thân. 

Gia đình nhỏ của H'Hen Niê đang nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả

Trước đó, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ về hành trình mang thai con đầu lòng. Ở những tháng đầu của thai kỳ, nàng hậu tích cực làm việc, giữ năng lượng lạc quan cũng như tận hưởng niềm hạnh phúc khi sắp được làm mẹ. 

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cô và chồng cũng được nhiều khán giả quan tâm, để lại lời xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương, hạnh phúc. 

