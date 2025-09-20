Lan Phương tiết lộ cuộc sống sau ly hôn: Trở lại phim trường, muốn tránh xa ồn ào để nuôi con

Mới đây, Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với Quỳnh Kool và Việt Hoa khi cả 3 hội ngộ tại phim trường Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn viên Lan Phương cho biết, cô sẽ vào vai mới trong phim Gió ngang khoảng trời xanh của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh trên VTV3. Lan Phương tiết lộ, cô bắt đầu dự án này được một thời gian ngắn, có cảnh quay ở Vân Đồn (Quảng Ninh) với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt.

Trong phim này, Lan Phương hội ngộ Doãn Quốc Đam sau phim Gia đình mình vui bất thình lình. Nữ diễn viên còn gặp lại 2 bạn diễn từ phim Nàng dâu order là Phương Oanh và Quỳnh Kool. Quỳnh Kool, Lan Phương, Việt Hoa (từ trái sang) ở hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh" Ngày 17/9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy diễn ra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Tại phiên toà, Lan Phương chia sẻ, cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh đó, Lan Phương tiết lộ, tổng thu nhập mỗi năm của cô là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo, cho thuê nhà… Trong khi đó, chi phí nuôi 2 con của cô từ năm tiếp theo là hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, chồng cô với thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, lại đang ở nhà thuê, khó có thể đảm bảo việc nuôi con. Lan Phương giành được quyền nuôi con sau phiên tòa hôm 17/9 Kết quả, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên phải chu cấp cho 2 con gái mỗi tháng 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Thông qua luật sư của mình, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo. Sau phiên toà, nữ diễn viên không bình luận gì thêm về sự việc. Cô muốn tránh xa mọi việc ồn ào để tập trung chăm con. Thời gian này, nữ diễn viên tập trung cho phim mới, đồng thời chăm sóc bản thân bằng cách tập gym, tập múa, chạy bộ... khi trở về cuộc sống độc thân.

