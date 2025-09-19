Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống sau khi nhận đơn tố giác của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị cá nhân đăng tải nội dung không đúng lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 18/9, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vu khống, liên quan đến việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tố bị người khác đăng tải, loan truyền thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Theo bà Hoa, những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Những ngôn từ phản cảm, tục tĩu, bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm xuất phát một tài khoản cá nhân.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình.

Sau đó, bà Hoa đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hà Nội, đồng thời cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan cho cơ quan điều tra.

Bùi Quỳnh Hoa

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, từng giành nhiều danh hiệu như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Quán quân Supermodel International 2022 trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Thời gian gần đây, Quỳnh Hoa đối mặt tin đồn thất thiệt khi một tài khoản mạng xã hội vu khống cô “đi khách” và dọa phát tán clip nhạy cảm.

Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời Tối 18/9, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng trước tin TikToker công nghệ Giao Heo (tên thật Hồ Hoàng Giao) đã qua đời ở tuổi 33 do tai nạn giao thông trong hành trình xuyên Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-khoi-to-vu-an-vu-khong-hoa-hau-bui-quynh-hoa-742242.html