Mới đây, Phi Thanh Vân khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ cô và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới sau thời gian yêu nhau.

Diễn viên – tiến sĩ danh dự Phi Thanh Vân (tên thật Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội) vừa gây chú ý khi đăng tải trạng thái thông báo sẽ tổ chức lễ cưới lần thứ ba vào cuối năm nay.

Trong bài viết, cô chia sẻ: “Cuối năm nay, tiến sĩ – nghệ sĩ Phi Thanh Vân sẽ bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình – lễ cưới trọng đại. Với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bộ hình cưới sang trọng, tinh tế và đẳng cấp, chị Vân trân trọng gửi lời mời hợp tác đến các thương hiệu studio, ekip photographer hàng đầu”. 

Chia sẻ của Phi Thanh Vân nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm của bạn bè, cư dân mạng. Nhiều người gửi lời mời chúc mừng hạnh phúc đến nữ diễn viên.

Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 1
Chồng Phi Thanh Vân là đại gia, người miền Tây hiền lành và yêu thương cô hết mực

Trước đó, khi chia sẻ về bạn trai, Phi Thanh Vân tiết lộ tên là Trần Chí Phú, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê gốc miền Tây (Long An – nay là Tây Ninh). Anh hiện là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy đá – chuyên sản xuất đá lót tường, đá đường, đá trang trí.

Nhà máy của anh rộng khoảng 3 ha tại Lâm Đồng, với đầy đủ thiết bị để cắt xẻ, tạo hình đá. Tính cách anh được mô tả là hiền lành, chân thật, mộc mạc; bên cạnh thành đạt về kinh tế, anh còn được Phi Thanh Vân khen ngợi là người có trí tuệ, hiểu biết, là chỗ dựa và hỗ trợ cô trong công việc. Anh cũng rất tình cảm với con trai cô – bé Tấn Đức – coi trọng vai trò con riêng của Vân như con ruột, thường dành thời gian quan tâm và chăm sóc. Hai gia đình đã có những lần gặp gỡ thân mật; Vân đã được anh đưa về thăm quê, ra mắt gia đình.

Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 2
Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, từng được biết đến là người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Vai diễn Phương Trinh trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Ngoài nghệ thuật, cô cũng dành thời gian trau dồi kiến thức, sở hữu nhiều chứng chỉ về tâm lý, marketing, kỹ năng lãnh đạo... 

Về chuyện cá nhân, nữ nghệ sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng chưa được trọn vẹn. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc nhưng chia tay sau 4 năm chung sống. 

Năm 2014, cô tái hôn với Nguyễn Bảo Duy và có một con trai. Đến năm 2017, cả hai cũng đường ai nấy đi và Phi Thanh Vân nuôi con trai trong nhiều năm qua. Sau những lần đổ vỡ, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mong muốn tìm được bến đỗ bình yên, ổn định để xây dựng hạnh phúc mới.

