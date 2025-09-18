Hoa hậu Ngọc Hân rơi nước mắt khi đón con đầu lòng ở tuổi U40

Hoa hậu Việt Nam 2010 sinh con hôm 28/8 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng đến nay mới thông báo.

Vào ngày 18/9, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui đã sinh con đầu lòng được ba tuần. Người đẹp sinh con trai vào ngày 28/8 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Pi. "Ngay từ những ngày đầu thai kỳ, mọi người đã mong ngóng con sẽ là em bé 'Quốc Khánh' hay là em bé 'Khai giảng'. Nhưng không, con đã tự có quyết định cho riêng mình. Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8, đúng kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến.

Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình. Hành trình lên chức vừa mới bắt đầu, nhưng cả nhà đã rất si mê Pi", hoa hậu chia sẻ. Ngọc Hân bên bé Pi mới chào đời Ngọc Hân cho biết cô sinh mổ. Ông xã ở bên cô trong suốt thời gian lâm bồn. Trong thời gian mang thai, Ngọc Hân giữ sức khỏe tốt. Cô vẫn tham gia nhiều hoạt động, làm việc cho tận gần ngày sinh.

Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định, cô đặt tên con là Pi. Chồng cô nói vui đây là định mệnh vì em bé tự chọn ngày truyền thống ngành ngoại giao của bố để chào đời. Phú Đạt hiện công tác tại Vụ Trung Đông - châu Phi của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bé Pi có mái tóc đen dày, được nhận xét nhiều nét giống mẹ. Hai mẹ con đang được chăm sóc tại một trung tâm. Ngọc Hân cho biết cô chọn dịch vụ để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ hai bên, đồng thời được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi mổ. Cô chọn phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Hoa hậu Ngọc Hân tổ chức lễ cưới với doanh nhân Phú Đạt vào tháng 12/2022 Hoa hậu Ngọc Hân tổ chức lễ cưới với doanh nhân Phú Đạt vào tháng 12/2022. Chồng Ngọc Hân kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Cả hai gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chính thức về chung một nhà. Tháng 2, Ngọc Hân chia sẻ tin mang thai con đầu lòng. "Món quà Valentine đặc biệt năm nay. Một thiên thần nhỏ tuổi Tỵ đã chọn mẹ. Cảm ơn con đã là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Mong rằng sau này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chinh phục thêm nhiều chân trời mới nữa", cô bày tỏ. Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô xây dựng hình ảnh chỉn chu, không scandal. Hiện, người đẹp vừa phát triển công việc thiết kế, vừa kinh doanh.

