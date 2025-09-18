Tiết lộ lộ số tiền chồng Tây chu cấp cho 2 con sau khi ly hôn Lan Phương

Tại toà, diễn viên cho biết quen David từ 2017, kết hôn năm 2018 khi mang thai con gái đầu lòng. Suốt 7 năm, cô cho rằng bị chồng bạo hành tinh thần.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau phiên toà ngày 9/9 bị hoãn do David Duffy vắng mặt, chiều 17/9, phiên toà sơ thẩm vụ tranh chấp ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội.

Khi nữ diễn viên mang bầu tháng thứ 6, David vẫn chuyển công tác vào Đà Nẵng bất chấp việc Lan Phương van xin anh ở lại Hà Nội với mẹ con cô. Khi con gái mới 17 ngày tuổi, Lan Phương cho con bay vào Đà Nẵng thăm chồng. Tuy nhiên chồng Tây luôn lấy lý do công việc bận rộn để dành ít thời gian cho gia đình.

Lan Phương kể trong thời gian mang bầu con gái đầu lòng, cô phát hiện David có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Năm 2020, mâu thuẫn lên cao khi cô mở quán cafe. Tới năm 2023, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cô mang bầu và sinh con gái thứ hai.

Chồng cũ Lan Phương phải cấp dưỡng mỗi tháng 40 triệu đồng

Dù nỗ lực cứu vãn hôn nhân nhưng nhận thấy không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, Lan Phương đơn phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5/2025. Tại toà, cô và David Duffy tranh luận gay gắt quanh quyền nuôi con và những mâu thuẫn hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Lan Phương cho biết dù ở hoàn cảnh nào, David Duffy cũng nói lỗi là ở cô, kể cả khi bị phát hiện có mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, chồng Tây phủ nhận, nói mình rất yêu thương vợ con và hoàn thành trách nhiệm với gia đình, cho rằng Lan Phương suy nghĩ tiêu cực do trầm cảm sau sinh. David ban đầu mong muốn hòa giải nhưng nhận ra hôn nhân không thể hàn gắn nên đồng ý ly hôn.

Tại toà, cả hai tranh luận gay gắt về khả năng tài chính. Lan Phương sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con. Sau tranh luận, chồng Tây nói sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng đồng hành trong việc chăm sóc hai bé. Nữ diễn viên sau đó đề nghị được toàn quyền chăm con các ngày trong tuần còn David sẽ chăm hai bé vào các ngày cuối tuần.

Lan Phương được quyền nuôi 2 con sau ly hôn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tòa ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về chi phí cấp dưỡng nuôi con. Cụ thể, David Duffy phải có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Bản án sẽ có hiệu lực sau 15 ngày nếu không bị kháng cáo. Về phía David Duffy, thông qua luật sư anh cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Lan Phương nói: "Tòa xử cho tôi quyền nuôi hai con, nhưng phải chờ 15 ngày nữa nếu không có kháng cáo từ phía David Duffy thì mới chính thức. Sau ly hôn, tôi cũng không nghĩ đến việc đổi họ, các con sẽ giữ nguyên tên khai sinh vì đó là cái tên gắn bó từ khi chào đời".