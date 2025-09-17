Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ lý do không công khai nhóc tỳ đầu lòng

Hậu trường 17/09/2025 11:51

Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng rồi bất ngờ tổ chức đám cưới ngọt ngào, Puka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục khiến khán giả bất ngờ lên chức mẹ bỉm.

Mới đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt nhiều lần úp mở về nhóc tỳ đầu lòng nhưng chưa bao giờ để lộ bất kỳ góc mặt nào của bé. Thậm chí, thông tin như tên thân mật, giới tính của em bé cũng được vợ chồng này giữ kín. Tuy nhiên, theo nhiều hint từ bạn bè hé lộ, nhóc tỳ của vợ chồng Puka là một bé gái.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Puka đã có màn giải đáp lý do ít cho con xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, khi được một fan hỏi: "Thèm được thấy em bé iu lên sóng chị yêu ơi, nào mới công khai cháu cho các dì đây ạ?", nữ diễn viên đã trả lời: "Chờ em bé lớn tí nhoa! Chị không có giấu đâu, chỉ là chờ em bé lớn tí nè".

Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ lý do không công khai nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 1
Puka và Gin Tuấn Kiệt tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn

Câu trả lời này phần nào hé lộ lý do tại sao đến nay Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn chưa công khai hình ảnh nhóc tỳ. Không phải vì muốn giữ bí mật tuyệt đối mà cả hai vợ chồng muốn chờ con đủ cứng cáp, lớn hơn một chút rồi mới thoải mái chia sẻ với công chúng.

Đây cũng là cách nhiều nghệ sĩ lựa chọn nhằm bảo vệ con trong những năm đầu đời, tránh áp lực và sự chú ý quá lớn từ truyền thông. Sự lựa chọn kín đáo nhưng đầy tinh tế này càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến Puka - Gin Tuấn Kiệt. Cả hai vốn đã nổi tiếng với tình yêu nhẹ nhàng, không phô trương, và nay cách họ chăm lo, bảo vệ con nhỏ cũng thể hiện rõ sự chín chắn trong vai trò mới.

Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ lý do không công khai nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh 2
Puka và Gin Tuấn Kiệt trong lễ cưới 

 

Hành trình tình yêu của Puka - Gin Tuấn Kiệt được xem như một trong những chuyện tình kín tiếng nhưng ngọt ngào nhất Vbiz. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều năm trước khi liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau, để lộ loạt "hint" trùng hợp trong phong cách, đồ dùng cá nhân hay những chuyến du lịch.

Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Suốt quãng thời gian đó, Puka và Gin thường xuyên đồng hành trong công việc, cùng tham gia các gameshow, dự án nghệ thuật, tạo nên hình ảnh một đôi bạn ăn ý trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Từ một cặp đôi vướng sóng gió lúc yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt đã khẳng định tình yêu bền chặt bằng cái kết viên mãn, bước vào cuộc sống hôn nhân trong sự chúc phúc nồng nhiệt của khán giả. Sau cưới, cả hai ngày càng kín tiếng hơn về đời sống riêng, nhưng qua những chia sẻ nhỏ bé trên mạng xã hội, công chúng vẫn dễ dàng cảm nhận được một gia đình nhỏ đang tràn ngập hạnh phúc.

