Phương Oanh mắt đỏ hoe khi chăm con nhỏ, các 'mẹ bỉm' đều đồng cảm khi biết lý do

Sau khi kết hôn với Shark Bình và sinh đôi một trai một gái, Phương Oanh hiện dành phần lớn thời gian tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nữ diễn viên không chỉ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con mà còn ghi lại nhiều trải nghiệm lần đầu làm mẹ ở trên mạng xã hội.

Phương Oanh khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ vlog đưa cặp song sinh đi học. Cô cho biết cả gia đình đều hồi hộp, và bà nội đã sang từ rất sớm để cùng đồng hành. Shark Bình cũng sắp xếp công việc để đưa con đi học cùng vợ. Về việc cho con đi học từ khi mới 17 tháng tuổi, nữ diễn viên chia sẻ đã cân nhắc, tham khảo kỹ lưỡng và lắng nghe, theo dõi sự phát triển và nhu cầu của hai con rất sát rồi mới đưa ra quyết định: “Đầu tiên, trộm vía sức khỏe của hai con rất ổn định, đề kháng tốt, phát triển đúng giai đoạn. Bên cạnh đó là sự dạn dĩ, thích nghi với những điều mới lạ, đặc biệt là hai con đều bắt chước rất nhanh nên cho con đi học rất phù hợp để nắm bắt được giai đoạn vàng về phát triển ngôn ngữ. Với tôi, cho con đi học sớm là một cách giúp con hòa nhập, tự lập, kỷ luật, đặc biệt là kỹ năng sống”.

Phương Oanh cùng mẹ chồng và chồng đưa cặp song sinh đi học Vào thời điểm các con bắt đầu ổn định trong lớp học, Phương Oanh và Shark Bình lặng lẽ rời khỏi phòng. Tuy nhiên khi nhìn thấy con gái khóc trong lớp, cả hai vợ chồng đều rơm rớm nước mắt. Nữ diễn viên chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ nhưng vẫn không thể kìm được khi lần đầu tiên nhìn thấy con bỡ ngỡ, làm quen với môi trường mới. Tâm lý này chắc chắn là nỗi lòng chung của các mẹ”. Không yên tâm với hai con, cô vẫn nán lại ở cửa lớp học khá lâu rồi mới rời trường, đồng thời liên tục kiểm tra camera lớp học để theo dõi tình hình của con. Chỉ đến khi được đón con tan học, Phương Oanh mới thở phào và hạnh phúc thốt lên: “5 tiếng trôi qua mới được trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên đi đón con, trông mẹ còn vui sướng phấn khởi hơn”.

Phương Oanh nán lại để theo dõi hai con hoạt động trong lớp. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy yên tâm vì hai anh em đều đi học cùng nhau Dưới phần bình luận, Shark Bình cũng không giấu được niềm vui khi viết: “Nhả vía cho hai em nhân ngày đầu tiên đi học nha”. Đáp lại, Phương Oanh nhanh chóng gửi ảnh hai con đến chồng kèm theo nhiều lời nhắn hào hứng. Khi có người hâm mộ an ủi về tâm trạng lo lắng trong ngày đầu con đi học, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: “Trộm vía lắm bác ạ, chính ra mẹ mới là người đáng phải lo ý”. Phương Oah là nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Cô không chỉ được biết đến bởi sự nghiệp nghệ thuật thành công mà còn gây chú ý với cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng Shark Bình. Kể từ khi công khai tình cảm và kết hôn, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ngọt ngào, nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

