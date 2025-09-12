Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm'

Hậu trường 12/09/2025 11:26

Tối 11/9, trên trang cá nhân, Quyền Linh chia sẻ hình ảnh vợ và các con để kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Mới đây, Quyền Linh đăng tải lại hình ảnh cưới của mình và bà xã từ 20 năm trước.

Nam MC bày tỏ tình cảm dành cho bà xã Dạ Thảo bằng những lời nhắn nhủ lãng mạn: “Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé. Hai mươi năm trước, hai đứa gặp nhau, hai bàn tay trắng không có gì. Sau 20 năm cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có hai cô gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá đúng không em yêu. Xin cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương”.

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm' - Ảnh 1
Quyền Linh chia sẻ hình ảnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Nam MC không giấu được sự xúc động khi gọi bà xã là “người tình 100 năm”, nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối phương trong suốt hành trình gắn bó. Bài viết ngay lập tức nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ lẫn đồng nghiệp.

Dưới phần bình luận, bà xã Dạ Thảo cũng hạnh phúc chia sẻ: “Hạnh phúc nhất là có hai con gái yêu Mai Thảo Linh và Mai Thảo Ngọc đồng hành cùng ba mẹ”.

Hai cô con gái của cặp đôi cũng góp lời: Lọ Lem nhắn nhủ: “Hihi yêu quá à” còn Hạt Dẻ dí dỏm viết: “Quá dễ thương luôn”.

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm' - Ảnh 2
Hình ảnh hiện tại của gia đình Quyền Linh

Không chỉ được ngưỡng mộ với tình yêu vợ chồng, Quyền Linh còn là người cha gần gũi, gắn bó với hai con gái Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Hồi tháng 6 vừa qua, Lọ Lem đã chia sẻ bức ảnh chụp màn hình cuộc gọi video với ba và em gái.

Trong khoảnh khắc này, Quyền Linh diện trang phục giản dị, nở nụ cười rạng rỡ trong khi Hạt Dẻ nhí nhảnh tạo dáng. Bức hình nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, cho thấy cuộc sống gia đình ấm áp của nam MC.

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm' - Ảnh 3
Không chỉ được ngưỡng mộ với tình yêu vợ chồng, Quyền Linh còn là người cha gần gũi, gắn bó với hai con gái Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). 

Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ tại showbiz Việt. Sau gần 20 năm bên nhau, cặp đôi có hai con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ.

Hai người gặp nhau lần đầu tại TP.HCM năm 2001. Trải qua bốn năm hẹn hò, họ mới quyết định kết hôn năm 2005. Những năm đầu, việc bận rộn với nghề diễn, dẫn chương trình và sản xuất game show khiến Quyền Linh ít có thời gian dành cho gia đình, đặc biệt khi vợ mang thai và sinh con đầu lòng.

Những năm về sau, Quyền Linh cho biết anh dành nhiều thời gian phụ vợ việc nhà, đưa con đi học, đưa gia đình đi du lịch. Hiện tại, Quyền Linh vẫn duy trì công việc MC, đóng phim. Gần nhất, anh tham gia phim điện ảnh Hai Muối, Chốt đơn.

