Nhân chuyến công tác ở Khánh Hòa, Tô Hiếu ghé thăm diễn viên Thương Tín.

Nhạc sĩ Tô Hiếu mới đây có chuyến công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhạc sĩ đã đến thăm Thương Tín. Tô Hiếu chia sẻ hiện tại sức khỏe của Thương Tín ổn định nhưng ông ít nói chuyện và khó đi lại.

“Sức khỏe Thương Tín ổn định, tăng được 3-4 kg so với trước đó, nhưng chân không còn đi đứng được, chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc. Anh ấy ít nói, trầm buồn, nhớ TP.HCM, công việc và con gái”, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

 

Theo Tô Hiếu, Thương Tín buồn nên ít trò chuyện. Chỉ khi nào đồng nghiệp hỏi, Thương Tín mới trả lời. Thời gian qua, hai người cũng ít trò chuyện với nhau. Hiện tại, em trai của Thương Tín đã bán nhà ở Phan Thiết để về Khánh Hòa chăm sóc anh trai và mẹ.

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Thương Tín khiến nhiều khán giả chạnh lòng, tiếc nuối cho nam tài tử đình đám một thời

Thời gian gần đây, sức khỏe của Thương Tín ngày càng yếu. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.

Tháng 10/2024, diễn viên Thương Tín về quê, bị ngã ở bến xe, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông chủ quan nên không đi kiểm tra lại, không ngờ tình trạng ngày càng nặng. 

Khi khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, kết quả cho thấy chân phải Thương Tín bị bể đôi bánh chè khớp gối, không còn khả năng hồi phục. Chân trái bị viêm khớp gối nặng, cần uống thuốc điều trị lâu dài.

Bác sĩ nói tình trạng của ông không đảm bảo để phẫu thuật. Vì vậy, nam diễn viên chấp nhận thực tế, không tiếp tục điều trị chân.

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc - Ảnh 2
Dù nổi tiếng và có mức cát-xê cao ngất ngưởng, Thương Tín lại có cuộc sống cơ cực, hiu quạnh tuổi xế chiều.

Nhìn những khoảnh khắc ấy, phần đông khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Thương Tín. Bởi trước đây, ông từng là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim vang bóng. Thời hoàng kim, tên tuổi Thương Tín đủ sức làm bùng nổ màn ảnh, đưa ông vào hàng ngũ những nghệ sĩ có cát-xê cao ngất ngưởng. Có thời điểm, từng có thông tin cho rằng, nam tài tử một thời sẵn sàng tiêu xài tới 3 cây vàng chỉ trong một đêm.

Khán giả tiếc cho Thương Tín bởi không chỉ là sự phai tàn của một ngoại hình từng làm say lòng bao thế hệ, mà còn là sự hụt hẫng trước một tài năng điện ảnh không còn được tỏa sáng đúng với giá trị vốn có. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao, tên tuổi ông là bảo chứng cho nghệ thuật, thì nay, công chúng chỉ còn thấy hình ảnh một nghệ sĩ đơn độc, sống nhờ vào sự cưu mang, yêu thương của bạn bè và khán giả. Cái tiếc ấy không đơn thuần là thương cảm cho một cá nhân, mà còn là nỗi niềm chung cho một thế hệ nghệ sĩ vàng son nay đã dần lùi xa.

