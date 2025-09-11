'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Hậu trường 11/09/2025 10:29

Những ngày qua, ca sĩ Xuân Mai bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng.

Mới đây, ca sĩ Xuân Mai bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Cô chia sẻ hình ảnh, video về chuyến dã ngoại, câu cá của gia đình, những khoảnh khắc các con học tập, vui chơi tại Mỹ.

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực về cuộc sống bình yên của Xuân Mai, khen 3 con của nữ ca sĩ ngày càng lớn và đáng yêu. Khi người hâm mộ nhắn nhủ Xuân Mai về Việt Nam, cô cho biết sẽ về dẫn con về thăm quê khi các con cứng cáp hơn.

Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của khán giả và hứa thời gian tới sẽ cập nhật thêm nhiều video, hình ảnh đời thường. "Tôi sẽ thu xếp để đăng clip lên kênh YouTube", ca sĩ nói.

Một số nguồn tin tiết lộ Xuân Mai hiện không làm việc trong ngành ngân hàng mà chuyển hẳn sang nghề nối mi, làm nail (làm móng). 

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30 - Ảnh 1
Xuân Mai chia sẻ hình ảnh về các con sau 3 năm "ở ẩn"

Trước đó, lần cuối cùng Xuân Mai cập nhật mạng xã hội là tháng 5/2022. Suốt 3 năm qua, cô "biến mất", khiến nhiều khán giả tò mò về cuộc sống tại Mỹ của "thần đồng âm nhạc" một thời.

Trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga hồi tháng 11/2023, nhạc sĩ Tuấn Cảnh - cha của Xuân Mai - hiếm hoi tiết lộ về tình hình con gái.

Theo ông Tuấn Cảnh, Xuân Mai những năm qua sống bình yên bên chồng và 3 con tại Mỹ. Cô ở cùng mẹ ruột ở bang Ohio, vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cha. Vào kỳ nghỉ hè, em trai của Xuân Mai thường đến Ohio gặp gỡ mẹ và chị gái, sau đó đón các cháu qua California thăm ông ngoại, họ hàng.

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30 - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của Xuân Mai.

Xuân Mai sinh năm 1995, là ca sĩ nhí đình đám thập niên 90, được khán giả biết đến qua bản hit Con cò bé bé. Năm 2002, cô sang Mỹ du học. Sau khi cha mẹ ly hôn, Xuân Mai định cư tại Mỹ.

Sau một thời gian im ắng, Xuân Mai bất ngờ thông báo tạm dừng việc học và kết hôn ở tuổi 21 với một Việt kiều Mỹ. Lúc này cô có con trai gần 1 tuổi. Vài năm tiếp theo, cô lần lượt sinh thêm 2 con, một trai, một gái.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Xuân Mai nói cô may mắn khi có người chồng chân thành, chịu khó, biết quan tâm, chia sẻ công việc gia đình. Từ nhỏ chứng kiến bố mẹ ly hôn nên ca sĩ cũng thường kết nối, trò chuyện với chồng để có hôn nhân bền vững. "Vợ chồng tôi luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc", ca sĩ nói.

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30 - Ảnh 3
"Thần đồng âm nhạc" một thời hiện sống bình yên bên chồng và 3 con

Từ tháng 5/2022, Xuân Mai không còn cập nhật bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội. Song trước câu hỏi của khán giả về việc có quay lại với ca hát, Xuân Mai cho biết hiện tại cô vẫn chưa có dự định.

Trong chương trình Nhà có khách hồi tháng 11/2023, nhạc sĩ Tuấn Cảnh - cha của Xuân Mai hiếm hoi tiết lộ về tình hình con gái.

Theo ông Tuấn Cảnh, Xuân Mai những năm qua sống bình yên bên chồng và 3 con tại Mỹ. Cô ở cùng mẹ ruột ở bang Ohio, vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cha. Vào kỳ nghỉ hè, em trai của Xuân Mai thường đến Ohio gặp gỡ mẹ và chị gái, sau đó đón các cháu qua California thăm ông ngoại, họ hàng.

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Ở tuổi 49, Đan Trường được khen trẻ đẹp hơn tuổi nhưng nam ca sĩ cho biết, anh phải đối mặt với căn bệnh ảnh hưởng lớn đến vũ đạo trên sân khấu.

Xem thêm
Từ khóa:   bé Xuân Mai cuộc sống Xuân Mai Con của Xuân Mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Làm đẹp 11 phút trước
Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Đời sống 14 phút trước
Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Hậu trường 48 phút trước
Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sao quốc tế 52 phút trước
Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Đời sống 56 phút trước
Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Hậu trường 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện

Diễn viên Phương Nam vai Tạ phim 'Mưa đỏ' nhập viện

Lan Phương địu con đến phiên tòa xử ly hôn, mệt mỏi vì chồng Tây liên tục xin hoãn

Lan Phương địu con đến phiên tòa xử ly hôn, mệt mỏi vì chồng Tây liên tục xin hoãn

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'