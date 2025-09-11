'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực về cuộc sống bình yên của Xuân Mai, khen 3 con của nữ ca sĩ ngày càng lớn và đáng yêu. Khi người hâm mộ nhắn nhủ Xuân Mai về Việt Nam, cô cho biết sẽ về dẫn con về thăm quê khi các con cứng cáp hơn.

Mới đây, ca sĩ Xuân Mai bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Cô chia sẻ hình ảnh, video về chuyến dã ngoại, câu cá của gia đình, những khoảnh khắc các con học tập, vui chơi tại Mỹ.

Một số nguồn tin tiết lộ Xuân Mai hiện không làm việc trong ngành ngân hàng mà chuyển hẳn sang nghề nối mi, làm nail (làm móng).

Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của khán giả và hứa thời gian tới sẽ cập nhật thêm nhiều video, hình ảnh đời thường. "Tôi sẽ thu xếp để đăng clip lên kênh YouTube", ca sĩ nói.

Xuân Mai chia sẻ hình ảnh về các con sau 3 năm "ở ẩn"

Trước đó, lần cuối cùng Xuân Mai cập nhật mạng xã hội là tháng 5/2022. Suốt 3 năm qua, cô "biến mất", khiến nhiều khán giả tò mò về cuộc sống tại Mỹ của "thần đồng âm nhạc" một thời.

Trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga hồi tháng 11/2023, nhạc sĩ Tuấn Cảnh - cha của Xuân Mai - hiếm hoi tiết lộ về tình hình con gái.

Theo ông Tuấn Cảnh, Xuân Mai những năm qua sống bình yên bên chồng và 3 con tại Mỹ. Cô ở cùng mẹ ruột ở bang Ohio, vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cha. Vào kỳ nghỉ hè, em trai của Xuân Mai thường đến Ohio gặp gỡ mẹ và chị gái, sau đó đón các cháu qua California thăm ông ngoại, họ hàng.

Tổ ấm nhỏ của Xuân Mai.

Xuân Mai sinh năm 1995, là ca sĩ nhí đình đám thập niên 90, được khán giả biết đến qua bản hit Con cò bé bé. Năm 2002, cô sang Mỹ du học. Sau khi cha mẹ ly hôn, Xuân Mai định cư tại Mỹ.

Sau một thời gian im ắng, Xuân Mai bất ngờ thông báo tạm dừng việc học và kết hôn ở tuổi 21 với một Việt kiều Mỹ. Lúc này cô có con trai gần 1 tuổi. Vài năm tiếp theo, cô lần lượt sinh thêm 2 con, một trai, một gái.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Xuân Mai nói cô may mắn khi có người chồng chân thành, chịu khó, biết quan tâm, chia sẻ công việc gia đình. Từ nhỏ chứng kiến bố mẹ ly hôn nên ca sĩ cũng thường kết nối, trò chuyện với chồng để có hôn nhân bền vững. "Vợ chồng tôi luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc", ca sĩ nói.

"Thần đồng âm nhạc" một thời hiện sống bình yên bên chồng và 3 con

Từ tháng 5/2022, Xuân Mai không còn cập nhật bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội. Song trước câu hỏi của khán giả về việc có quay lại với ca hát, Xuân Mai cho biết hiện tại cô vẫn chưa có dự định.

