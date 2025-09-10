Lan Phương địu con đến phiên tòa xử ly hôn, mệt mỏi vì chồng Tây liên tục xin hoãn

Lan Phương cho biết việc phải đưa con tới tòa là tình huống bất khả kháng. Nữ diễn viên phát hiện con ốm, sốt cao vào lúc 3h, cả hai mẹ con vật lộn và cùng thức tới sáng. “Sáng nay, tôi quyết định đưa bé theo đến tòa để tiện cho con đi khám. Bé ốm nên không thể đi học, tôi cũng không kịp báo cho chị giúp việc qua hỗ trợ. Hơn nữa, tôi nắm được thông tin phiên tòa bị hoãn từ chiều qua nên biết mình chỉ mất thời gian đến nhận quyết định dời phiên tòa sang ngày 17/9”, Lan Phương lý giải.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 9/9, Lan Phương địu con gái thứ hai tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội theo lịch sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa cô và ông xã người Anh - David Duffy.

Theo Lan Phương, đây là lần thứ hai ông xã người Anh vắng mặt và đề nghị tạm hoãn phiên tòa. Việc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục ly hôn khiến cô mệt mỏi. Nữ diễn viên mong muốn sớm kết thúc việc xét xử để ổn định cuộc sống của ba mẹ con. Đồng thời, cô giữ nguyên nguyện vọng nuôi cả hai con sau ly hôn.

Nữ diễn viên phân trần cô không biết trước việc không được đưa trẻ em vào phòng xét xử, tuy nhiên tình thế bất đắc dĩ khiến cô ra quyết định này. Ngoài ra, vì con nhỏ vẫn ăn sữa mẹ, lúc ốm cần vỗ về nên cô buộc phải địu con theo.

Hình ảnh nữ diễn viên một mình ôm con tới tòa khiến nhiều khán giả cảm thương. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cô cố tình để lôi kéo tình thương của người hâm mộ

Lan Phương khẳng định tin đồn cô dùng 300 triệu đồng trùng tu nhan sắc là hoàn toàn sai sự thật. “Tôi rất bức xúc khi xuất hiện thông tin tôi bỏ 300 triệu đồng để thẩm mỹ, trùng tu nhan sắc. Tôi chưa từng chia sẻ thông tin này, họ tự lấy thông tin từ bên thứ 3 mà không kiểm chứng. Việc đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi và các con. Nếu có 300 triệu, tôi sẽ đưa 2 con đi du lịch hoặc tái đầu tư cho cửa hàng của mình, chứ không dùng cho việc phẫu thuật thẩm mỹ”, Lan Phương đính chính.

Ngoài ra, Lan Phương nhấn mạnh việc cô công khai thông tin đời tư không nhằm lôi kéo sự thương hại của khán giả. Cô chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người cùng hoàn cảnh để họ thấy sự đồng cảm hoặc ít nhiều giúp họ tìm ra hướng đi cho bản thân và các con.

Lan Phương nộp đơn ly hôn đơn phương tại Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội từ cuối tháng 5

Thro thông tin từ báo Thanh Niên, Lan Phương xác nhận đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5. Nữ diễn viên cho rằng ly hôn là cách giúp mình tìm được sự cứu vớt, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn. Cô từng cố gắng hàn gắn, giữ hạnh phúc hôn nhân nhưng bất thành.

Lan Phương chia sẻ cô từng trầm cảm, tổn thương và khóc rất nhiều. Theo Lan Phương, có nhiều thời điểm, chồng không hiểu tình trạng của cô. Vì thế, giữa hai người khó có sự đồng cảm. Cô cũng phủ nhận thông tin ly hôn vì không có danh phận, một đám cưới đúng nghĩa sau 7 năm chung sống và có 2 con chung với chồng ngoại quốc.

Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô gây ấn tượng trong các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn...

Lan Phương kết hôn với David Duffy năm 2018 và có hai con gái. Hai người gặp gỡ năm 2017, chồng là người chủ động làm quen khi thấy cô tại một nhà hàng.