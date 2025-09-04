Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Hậu trường 04/09/2025 16:52

Theo thông tin trên cáo phó, 14 giờ ngày 4/9 sẽ diễn ra lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh. Sau đó, linh cữu của diễn viên phim Mùi ngò gai được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 4/9, lễ đưa tang diễn viên Ngọc Trinh diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Gia đình, đồng nghiệp và học trò có mặt đông đủ để tiễn biệt cô. NSƯT Công Ninh, vợ chồng Việt Hương, Trần Ngọc Giàu... thắp hương và tiễn đưa đồng nghiệp về an nghỉ cuối cùng. Lễ tang diễn ra lặng lẽ, không có điếu văn.

Lễ di quan diễn ra sau đó. Cháu gái nghệ sĩ cầm di ảnh dẫn đầu đoàn đưa tang. Thi hài nữ diễn viên được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Những ngày qua, hàng trăm nghệ sĩ Việt, học trò, người hâm mộ ở nhiều thế hệ đã đến để viếng nghệ sĩ Ngọc Trinh và chia buồn cùng gia quyến. Đến tận 22h ngày 3/9, những vòng hoa viếng ghi tên các công ty, đơn vị, đối tác, đồng nghiệp... vẫn được chuyển đến nhà riêng - nơi diễn ra lễ tang nghệ sĩ.

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 1Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 2

Lễ di quan được diễn ra sau đó. Linh cữu NSƯT Ngọc Trinh được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa chiều cùng ngày

Theo thông tin từ VietNamNet, đông đảo đội ngũ YouTuber, TikToker vẫn tụ tập quay clip bất chấp sự can ngăn từ gia đình NSƯT Ngọc Trinh. Họ túc trực trước hẻm, lối đi dẫn vào nhà cố nghệ sĩ.

Mỗi khi có nghệ sĩ đến viếng, nhóm người này nhanh chóng dùng điện thoại quay hình để đăng tải trên các kênh riêng, gây sự phản cảm và bức xúc trong dư luận những ngày qua. 

 

NSƯT Thành Lộc - người anh đồng nghiệp thân tình với NSƯT Ngọc Trinh có mặt từ sớm, lặng lẽ hòa vào dòng người tiễn đưa. "Còn nhiều vở kịch anh em mình đã đồng hành với nhau mà với trí nhớ ông già của anh chỉ còn lại vài vở. Những câu chuyện trên trời dưới đất từ vui vẻ đến phiền muộn mà ông anh này hay làm cái thùng rác để em trút bớt cho cạn cho vơi... Giờ anh trả lại hết mấy chuyện đó cho em mang theo tìm chỗ để buông bỏ mà siêu thoát nhé, con nhỏ này!", NSƯT Thành Lộc nhắn nhủ đến cô em gái. 

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 3Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 4
Khán giả, nghệ sĩ tiễn đưa Ngọc Trinh "Mùi ngò gai", trưa 4/9

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nói khi hay tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời ông lặng đi. Ban đầu khi hay tin ông nghĩ đây là tin giả. Khi kiểm tra lại từ học trò của nghệ sĩ Ngọc Trinh ông mới tin đây là sự thật.

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, điều tốt đẹp nhất về nghệ sĩ Ngọc Trinh, đồng nghiệp đã đề cập nhiều. Riêng ông gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào chị song giờ đã không thành. 

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 5Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 6Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống - Ảnh 7
Đồng nghiệp và các học trò trong giây phút tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh

3 ngày qua, nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ, bạn bè, khán giả và học trò có mặt tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh. Chị được đồng nghiệp, học trò yêu mến vì tính cách hiền hậu, sống tích cực và luôn tận tâm với nghề. 

NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 51 tuổi. Gia đình âm thầm làm lễ tẩn liệm cho chị tại nhà riêng, sau đó mới công bố rộng rãi với mọi người.

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Không gian lễ tang NSƯT Ngọc Trinh tại nhà riêng ở TP.HCM bao phủ bởi hoa tang, vòng viếng. Từ đầu hẻm tới cửa nhà, hàng trăm người dân, streamer phủ kín lối vào.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Ngọc Trinh NSƯT Ngọc Trinh qua đời lễ tang NSƯT Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày 14/7-15/7 âm lịch, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, ngập tràn hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày 14/7-15/7 âm lịch, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hà Nội: Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

Hà Nội: Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn