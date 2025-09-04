Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 4/9, lễ đưa tang diễn viên Ngọc Trinh diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Gia đình, đồng nghiệp và học trò có mặt đông đủ để tiễn biệt cô. NSƯT Công Ninh, vợ chồng Việt Hương, Trần Ngọc Giàu... thắp hương và tiễn đưa đồng nghiệp về an nghỉ cuối cùng. Lễ tang diễn ra lặng lẽ, không có điếu văn.

Lễ di quan được diễn ra sau đó. Linh cữu NSƯT Ngọc Trinh được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa chiều cùng ngày

Những ngày qua, hàng trăm nghệ sĩ Việt, học trò, người hâm mộ ở nhiều thế hệ đã đến để viếng nghệ sĩ Ngọc Trinh và chia buồn cùng gia quyến. Đến tận 22h ngày 3/9, những vòng hoa viếng ghi tên các công ty, đơn vị, đối tác, đồng nghiệp... vẫn được chuyển đến nhà riêng - nơi diễn ra lễ tang nghệ sĩ.

Theo thông tin từ VietNamNet, đông đảo đội ngũ YouTuber, TikToker vẫn tụ tập quay clip bất chấp sự can ngăn từ gia đình NSƯT Ngọc Trinh. Họ túc trực trước hẻm, lối đi dẫn vào nhà cố nghệ sĩ.

Mỗi khi có nghệ sĩ đến viếng, nhóm người này nhanh chóng dùng điện thoại quay hình để đăng tải trên các kênh riêng, gây sự phản cảm và bức xúc trong dư luận những ngày qua.

NSƯT Thành Lộc - người anh đồng nghiệp thân tình với NSƯT Ngọc Trinh có mặt từ sớm, lặng lẽ hòa vào dòng người tiễn đưa. "Còn nhiều vở kịch anh em mình đã đồng hành với nhau mà với trí nhớ ông già của anh chỉ còn lại vài vở. Những câu chuyện trên trời dưới đất từ vui vẻ đến phiền muộn mà ông anh này hay làm cái thùng rác để em trút bớt cho cạn cho vơi... Giờ anh trả lại hết mấy chuyện đó cho em mang theo tìm chỗ để buông bỏ mà siêu thoát nhé, con nhỏ này!", NSƯT Thành Lộc nhắn nhủ đến cô em gái.

Khán giả, nghệ sĩ tiễn đưa Ngọc Trinh "Mùi ngò gai", trưa 4/9

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nói khi hay tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời ông lặng đi. Ban đầu khi hay tin ông nghĩ đây là tin giả. Khi kiểm tra lại từ học trò của nghệ sĩ Ngọc Trinh ông mới tin đây là sự thật.

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, điều tốt đẹp nhất về nghệ sĩ Ngọc Trinh, đồng nghiệp đã đề cập nhiều. Riêng ông gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào chị song giờ đã không thành.

Đồng nghiệp và các học trò trong giây phút tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh

3 ngày qua, nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ, bạn bè, khán giả và học trò có mặt tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh. Chị được đồng nghiệp, học trò yêu mến vì tính cách hiền hậu, sống tích cực và luôn tận tâm với nghề.

NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 51 tuổi. Gia đình âm thầm làm lễ tẩn liệm cho chị tại nhà riêng, sau đó mới công bố rộng rãi với mọi người.