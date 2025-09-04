Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Hậu trường 04/09/2025 12:05

Không gian lễ tang NSƯT Ngọc Trinh tại nhà riêng ở TP.HCM bao phủ bởi hoa tang, vòng viếng. Từ đầu hẻm tới cửa nhà, hàng trăm người dân, streamer phủ kín lối vào.

Tối 3/9 vừa qua, tang lễ nghệ sĩ Ngọc Trinh đã là đêm cuối và sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng vào trưa 4/9. Nhiều đồng nghiệp của cô như Đại Nghĩa, Hạnh Thúy, Lâm Khánh Chi, Thu Trang, Tiến Luật, Hồng Ánh, Thanh Thúy, Đức Thịnh, Hà Trí Quang... đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ cũng như chia buồn cùng gia quyến.

Vào đêm cuối của tang lễ, một chi tiết khiến nhiều người quan tâm là vòng hoa được gửi từ nghệ sĩ Hoài Linh như một lời tiễn biệt đến người em trong nghề. Dù không xuất hiện trực tiếp, việc nam nghệ sĩ gửi vòng hoa chia buồn đã thể hiện tình cảm đồng nghiệp dành cho Ngọc Trinh.

Cùng với sự góp mặt trực tiếp của đông đảo nghệ sĩ và khán giả ở đêm cuối của tang lễ phần nào cho thấy nghệ sĩ Ngọc Trinh luôn được đồng nghiệp và công chúng trân trọng cũng như tiếc thương khi ra đi quá đột ngột.

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này - Ảnh 1
Hồng Ánh, Thu Trang, Tiến Luật cùng nhiều nghệ sĩ đến tiễn biệt vào đêm cuối tang lễ Ngọc Trinh.

Từ khi bước xuống xe, NSƯT Công Ninh không tránh được xúc động. Nam nghệ sĩ khóc nghẹn bước vào tang lễ. Anh ôm nhiều đồng nghiệp, không kìm được nước mắt. Sau khi viếng, Công Ninh tiếp tục khóc đến khi lên xe ra về.

 

NSƯT Công Ninh cho biết ông sốc và bàng hoàng khi nghe tin nữ diễn viên qua đời. Ông chia sẻ Ngọc Trinh là người hiền lành, luôn giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ tiếc nuối vì làng sân khấu mất đi ngôi sao, người thầy tài năng và tận tụy với nghề.

Tối 1/9, NSƯT Công Ninh đăng bài chia buồn khi đồng nghiệp qua đời ở tuổi 52. "Tiếc thương tài năng, nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh. Thành kính phân ưu cùng gia đình", nam nghệ sĩ viết.

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này - Ảnh 2
NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng Ngọc Trinh

Diễn viên Ngọc Trinh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai diễn Vy trong phim Mùi Ngò Gai. Nữ nghệ sĩ hoạt động tích cực ở lĩnh vực truyền hình lẫn sân khấu. 

Vào năm 2020, cô được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau hơn hai thập kỷ miệt mài làm nghề. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của cô. Hình ảnh nữ nghệ sĩ tận tâm, lặng lẽ nhưng bền bỉ cống hiến đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này - Ảnh 3
Nhiều nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Ngọc Trinh ra đi đột ngột

Thông tin chi tiết về tang lễ của diễn viên Ngọc Trinh như sau: Lễ nhập quan lúc 19h, ngày 1/9. Lễ động quan lúc 14h, ngày 4/9. Sau đó, linh cữu sẽ được hỏa táng. Linh cữu được quàn tại 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 (TP.HCM).

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ bị chấn thương trong buổi thực hiện nhiệm vụ kéo co lắp súng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh  Ngọc Trinh  qua đời sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Sức khỏe 22 phút trước
NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Đời sống 33 phút trước
Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hà Nội: Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

Hà Nội: Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

1001 cách nghệ sĩ Việt thể hiện lòng yêu nước, chào mừng Quốc khánh 2/9

1001 cách nghệ sĩ Việt thể hiện lòng yêu nước, chào mừng Quốc khánh 2/9