Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Không gian lễ tang NSƯT Ngọc Trinh tại nhà riêng ở TP.HCM bao phủ bởi hoa tang, vòng viếng. Từ đầu hẻm tới cửa nhà, hàng trăm người dân, streamer phủ kín lối vào.

Tối 3/9 vừa qua, tang lễ nghệ sĩ Ngọc Trinh đã là đêm cuối và sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng vào trưa 4/9. Nhiều đồng nghiệp của cô như Đại Nghĩa, Hạnh Thúy, Lâm Khánh Chi, Thu Trang, Tiến Luật, Hồng Ánh, Thanh Thúy, Đức Thịnh, Hà Trí Quang... đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ cũng như chia buồn cùng gia quyến. Vào đêm cuối của tang lễ, một chi tiết khiến nhiều người quan tâm là vòng hoa được gửi từ nghệ sĩ Hoài Linh như một lời tiễn biệt đến người em trong nghề. Dù không xuất hiện trực tiếp, việc nam nghệ sĩ gửi vòng hoa chia buồn đã thể hiện tình cảm đồng nghiệp dành cho Ngọc Trinh.

Cùng với sự góp mặt trực tiếp của đông đảo nghệ sĩ và khán giả ở đêm cuối của tang lễ phần nào cho thấy nghệ sĩ Ngọc Trinh luôn được đồng nghiệp và công chúng trân trọng cũng như tiếc thương khi ra đi quá đột ngột. Hồng Ánh, Thu Trang, Tiến Luật cùng nhiều nghệ sĩ đến tiễn biệt vào đêm cuối tang lễ Ngọc Trinh. Từ khi bước xuống xe, NSƯT Công Ninh không tránh được xúc động. Nam nghệ sĩ khóc nghẹn bước vào tang lễ. Anh ôm nhiều đồng nghiệp, không kìm được nước mắt. Sau khi viếng, Công Ninh tiếp tục khóc đến khi lên xe ra về.

NSƯT Công Ninh cho biết ông sốc và bàng hoàng khi nghe tin nữ diễn viên qua đời. Ông chia sẻ Ngọc Trinh là người hiền lành, luôn giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ tiếc nuối vì làng sân khấu mất đi ngôi sao, người thầy tài năng và tận tụy với nghề. Tối 1/9, NSƯT Công Ninh đăng bài chia buồn khi đồng nghiệp qua đời ở tuổi 52. "Tiếc thương tài năng, nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh. Thành kính phân ưu cùng gia đình", nam nghệ sĩ viết.

NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng Ngọc Trinh Diễn viên Ngọc Trinh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai diễn Vy trong phim Mùi Ngò Gai. Nữ nghệ sĩ hoạt động tích cực ở lĩnh vực truyền hình lẫn sân khấu. Vào năm 2020, cô được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau hơn hai thập kỷ miệt mài làm nghề. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của cô. Hình ảnh nữ nghệ sĩ tận tâm, lặng lẽ nhưng bền bỉ cống hiến đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Nhiều nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Ngọc Trinh ra đi đột ngột Thông tin chi tiết về tang lễ của diễn viên Ngọc Trinh như sau: Lễ nhập quan lúc 19h, ngày 1/9. Lễ động quan lúc 14h, ngày 4/9. Sau đó, linh cữu sẽ được hỏa táng. Linh cữu được quàn tại 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 (TP.HCM).

