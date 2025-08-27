Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Hậu trường 27/08/2025 15:06

Ngày 27/8, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ có bài đăng và hình ảnh sau sự việc cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư, đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 26/8, đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ tự vệ khi bị một người đàn ông xăm trổ tấn công trong hầm gửi xe chung cư bất ngờ gây “bão” trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra từ tháng 5, nhưng chỉ đến khi đoạn clip được lan truyền, cộng đồng mạng mới bàn tán sôi nổi.

Trong video, khi đang đứng cạnh xe máy, cô gái bất ngờ bị một thanh niên tiến tới, tát thẳng vào mặt. Ngay lập tức, cô tháo mũ bảo hiểm, phản đòn và khống chế đối phương bằng những thế võ dứt khoát.

Nhân vật chính là chị H.H (28 tuổi), người đã tập luyện Jiu-jitsu và MMA từ năm 2021. H. cho biết, hôm xảy ra sự việc, chị xuống hầm xe để vào phòng tập của chị gái thì bị nam thanh niên buông lời khiếm nhã vì trang phục đồ tập của chị. Sau đó H. đã tự vệ và yêu cầu người kia phải xin lỗi.

Ngay sau khi em gái H. chia sẻ đoạn video lên mạng, nhiều người đồng tình trước sự bình tĩnh và khả năng tự vệ của cô gái.

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ - Ảnh 1
Cô gái MMA tung đòn tự vệ trước thanh niên xăm trổ

Sau đó, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ có bài đăng và hình ảnh sau sự việc cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư, đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ hài hước: "Mạn phép đại diện cho cộng đồng võ thuật MMA cảm ơn em gái. Từ nay chắc các võ đường/CLB chúng tôi sẽ có thêm vài bạn nữ vào học tập. Anh em chúng tôi đã còng lưng làm giải đấu để quảng bá nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu".

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ - Ảnh 2
Johnny Trí Nguyễn có bài đăng gây chú ý

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến thanh niên xăm trổ và nói thêm: "Thôi thì tặng bạn một suất học bổng luôn, không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu".

Bài đăng của Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Chỉ hơn một giờ đăng tải, gần 9.000 lượt thích và hàng trăm chia sẻ, bình luận về những chia sẻ của nam diễn viên.

Johnny Trí Nguyễn được biết đến là người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực võ thuật và điện ảnh. Nhiều năm qua, anh là người khởi xướng giải đấu võ thuật tổng hợp (MMA) được mang tên Gods Of Martial Arts (GMA).

