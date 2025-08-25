Đồng nghiệp tiết lộ tình trạng hiện tại của Phước Sang: Sao nam đang rất yếu, không thể nói chuyện

Hậu trường 25/08/2025 20:30

Ở "Làm giàu với ma" 2 của Trung Lùn, Phước Sang tham gia một phân cảnh ngắn trong phim.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại buổi ra mắt Làm giàu với ma 2 ngày 25/8, truyền thông quan tâm việc Phước Sang xuất hiện ở đầu phim điện ảnh. Đạo diễn Trung Lùn cho biết anh và NSƯT Hoài Linh ra sức thuyết phục đạo diễn Khi đàn ông có bầu trở lại điện ảnh.

“Những năm gần đây, tôi thường xuyên ghé thăm anh Sang. Thấy anh yếu và hơi buồn, tôi nghĩ nếu làm phim thì phải mời anh tham gia. Bởi tôi luôn muốn giữ tình cảm, chọn những người anh em từng gắn bó, từng sống chết, từng làm việc với mình”, Trung Lùn nói.

Để Phước Sang có thể yên tâm tham gia, Trung Lùn và nghệ sĩ Hoài Linh phối hợp để tạo sự thoải mái nhất cho anh. Nam đạo diễn nói cả ba người hiểu nhau. Trung Lùn và NSƯT Hoài Linh tìm cách để Phước Sang vui vẻ, thoải mái nhất, nhờ vậy anh mới có thể nhập vai.

Đồng nghiệp tiết lộ tình trạng hiện tại của Phước Sang: Sao nam đang rất yếu, không thể nói chuyện - Ảnh 1
Tạo hình của Phước Sang trong Làm giàu với ma

Trung Lùn chia sẻ sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang đã có dấu hiệu sa sút từ vài năm trước. "Khoảng 3-4 năm trước, trí nhớ của anh Sang vẫn còn kiểm soát được, khi tôi mời anh đóng một vai nhỏ thì anh vẫn đảm nhận tốt. Nhưng đến bộ phim lần này, trí nhớ của anh đã kém đi rõ rệt”.

Đạo diễn chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang rất đáng lo ngại. “Ngay lúc này, sức khỏe của anh Sang đang rất yếu. Cách đây khoảng một tuần, bác sĩ từng báo tình hình nguy kịch, nhưng may mắn là anh đã vượt qua. Dù vậy, hiện tại anh chỉ nhận biết được những người xung quanh, nhưng không thể nói chuyện được nữa”, đạo diễn Trung Lùn nói.

Phước Sang gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai khách mời trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Trong bức ảnh do đoàn phim chia sẻ vào đầu tháng 8, ông sức khỏe yếu nhưng cố gắng hoàn thành vai diễn.

 

Đồng nghiệp tiết lộ tình trạng hiện tại của Phước Sang: Sao nam đang rất yếu, không thể nói chuyện - Ảnh 2
Hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang trên phim trường thu hút sự chú ý

Trước đó, vào đầu tháng 8, Trung Lùn cũng chia sẻ hình ảnh Phước Sang trên phim trường của Làm giàu với ma 2.

Thời điểm ấy, Phước Sang được các thành viên trong đoàn phim dìu đỡ để di chuyển vào bên trong. Anh di chuyển chậm từng bước và khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Song sức khỏe của Phước Sang cải thiện, thần sắc tốt hơn sau thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu.

Cuối buổi ghi hình, Phước Sang ngồi nghỉ ở một ghế nhỏ bên lề đường. Khi Trung Lùn dặn dò, động viên đàn anh giữ sức khỏe, Phước Sang ra hiệu bằng tay.

Đến giữa tháng 8, nghệ sĩ Phước Sang bất tỉnh và được con trai đưa vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Tới 16/8, diễn viên Phương Bình cho biết Phước Sang đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn hồi sức.

