NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 03/09/2025 16:54

Vào đêm 23/8, NSND Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, Ngọc Hà đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - cho biết nghệ sĩ nhập viện hôm 2/9 để chuẩn bị cho ca mổ sỏi thận vào ngày 3/9.

Vào đêm 23/8, NSND Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, Ngọc Hà đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Sau vài ngày theo dõi, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định nên bác sĩ chỉ định mổ để lấy sỏi thận.

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 1
NSND Công Lý nhập viện mổ sỏi thận

Biết tin chồng cấp cứu, Ngọc Hà đã sắp xếp công việc bay về Hà Nội để động viên và chăm sóc chồng. Sau ca phẫu thuật sáng 3/9, Ngọc Hà cho biết nghệ sĩ Công Lý đã ra khỏi phòng mổ, tình trạng sức khỏe tốt. 

"Hiện tình trạng anh Lý ổn định. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày sẽ cho anh Lý về nhà để gia đình chăm sóc và hồi phục sức khỏe", cô nói.

Ngọc Hà chia sẻ thêm cô bối rối, lo lắng khi nghe tin chồng đi cấp cứu trong khi đang ở Hàn Quốc. "Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, liên tục cập nhật tình hình từ Việt Nam. May mắn tôi có người thân và bạn bè đưa anh Lý đi cấp cứu kịp thời", cô chia sẻ.

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 2
NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà 

Sau khi NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021, Ngọc Hà là người luôn ở bên cạnh cùng chồng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Trong thời gian chữa trị bệnh, cô đã đồng hành cùng ông xã trong 10 chuyến bay sang Nhật chữa bệnh. Cô cho rằng, quãng thời gian 5 năm không quá dài với một đời người nhưng là 5 năm chuyển biến sức khỏe của chồng mình.

 

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian.

Hiện, anh dần bình phục, đã tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi, người ở lại... Vào tháng 3 năm nay, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn công tác tại nhà hát.

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ về cuộc sống hiện tại, đặc biệt là người sẽ thay thế nam diễn viên tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2 trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Công Lý NSND Công Lý cấp cứu vợ NSND Công Lý

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Hậu trường 4 giờ 8 phút trước
NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 4 giờ 30 phút trước
Thương tâm: Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

Thương tâm: Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Từng đầu tư cả đống tiền cho nước hoa, mình đã chọn được 4 mùi hương "chân ái" cho buổi hẹn hò đầu tiên, phải nói là... "đỉnh"

Từng đầu tư cả đống tiền cho nước hoa, mình đã chọn được 4 mùi hương "chân ái" cho buổi hẹn hò đầu tiên, phải nói là... "đỉnh"

Làm đẹp 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hoài Linh tiết lộ người tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2

Hà Nội: Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

Hà Nội: Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

1001 cách nghệ sĩ Việt thể hiện lòng yêu nước, chào mừng Quốc khánh 2/9

1001 cách nghệ sĩ Việt thể hiện lòng yêu nước, chào mừng Quốc khánh 2/9

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, lại lỡ hẹn với tuyển Việt Nam

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, lại lỡ hẹn với tuyển Việt Nam

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý