NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Vào đêm 23/8, NSND Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, Ngọc Hà đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Sau vài ngày theo dõi, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý ổn định nên bác sĩ chỉ định mổ để lấy sỏi thận.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - cho biết nghệ sĩ nhập viện hôm 2/9 để chuẩn bị cho ca mổ sỏi thận vào ngày 3/9.

"Hiện tình trạng anh Lý ổn định. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày sẽ cho anh Lý về nhà để gia đình chăm sóc và hồi phục sức khỏe", cô nói.

Biết tin chồng cấp cứu, Ngọc Hà đã sắp xếp công việc bay về Hà Nội để động viên và chăm sóc chồng. Sau ca phẫu thuật sáng 3/9, Ngọc Hà cho biết nghệ sĩ Công Lý đã ra khỏi phòng mổ, tình trạng sức khỏe tốt.

Ngọc Hà chia sẻ thêm cô bối rối, lo lắng khi nghe tin chồng đi cấp cứu trong khi đang ở Hàn Quốc. "Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, liên tục cập nhật tình hình từ Việt Nam. May mắn tôi có người thân và bạn bè đưa anh Lý đi cấp cứu kịp thời", cô chia sẻ.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà

Sau khi NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021, Ngọc Hà là người luôn ở bên cạnh cùng chồng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Trong thời gian chữa trị bệnh, cô đã đồng hành cùng ông xã trong 10 chuyến bay sang Nhật chữa bệnh. Cô cho rằng, quãng thời gian 5 năm không quá dài với một đời người nhưng là 5 năm chuyển biến sức khỏe của chồng mình.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn. Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian.

Hiện, anh dần bình phục, đã tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi, người ở lại... Vào tháng 3 năm nay, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng vẫn công tác tại nhà hát.