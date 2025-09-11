Tiết lộ sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Khoảng 2 tháng qua, Huỳnh Anh Tuấn dành thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau khi bị đột quỵ. Do đó, nam diễn viên tạm thời vắng bóng trên mạng xã hội và công việc chủ yếu do ekip hỗ trợ.

Mới đây, đại diện của Huỳnh Anh Tuấn vừa lên tiếng trên trang cá nhân khi xuất hiện tin đồn nam diễn viên qua đời. Cụ thể, người này cho rằng có ai đó lấy hình của Huỳnh Anh Tuấn rồi ghép vào clip nghệ sĩ Bình Tinh đi viếng đám tang.

"Xong nói anh Tuấn mất... Giờ đám tang nào cũng ghép mặt anh Tuấn vào là sao?", đại diện của của nam diễn viên phủ nhận tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng, việc bất chấp tung tin đồn sai sự thật là điều khó chấp nhận và khán giả cần tỉnh táo, theo dõi tin từ các nguồn chính thống hoặc đại diện chính thức của nghệ sĩ.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tích cực điều trị sau đột quỵ

Về phía Bình Tinh, cô cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn liên quan đến Huỳnh Anh Tuấn. Nữ nghệ sĩ cho biết nhiều người gửi cho cô thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội: "Xin đừng lồng ghép hình ảnh như vậy, tội lắm. Anh Huỳnh Anh Tuấn vẫn bình an mà mọi người".

Giữa tháng 7 vừa qua, Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ trong một lần đi quay ở Vũng Tàu. Sau đó, nam diễn viên được đưa về bệnh viện ở TP.HCM để cấp cứu. May mắn là anh đã qua nguy kịch, được xuất viện về nhà và đang trong thời gian nghỉ ngơi, tập vật lý trị liệu để sớm tái ngộ khán giả.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả khi anh từng tham gia diễn xuất trong các dự án phim ảnh nổi bật như Em và Michael, Công tử Bạc Liêu, Ngọn nến hoàng cung, Hương phù sa...

Ở thời đỉnh cao, Huỳnh Anh Tuấn được xem là một trong những “nam thần” màn ảnh Việt, cùng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… Anh từng đóng phim chung với các sao nữ đình đám thời đó như Việt Trinh, Diễm Hương…

Thời gian gần đây, Huỳnh Anh Tuấn thường xuyên đăng tải những video đời thường, ghi lại sinh hoạt như nấu ăn trong căn nhà vườn rộng 6.000m2 ở miền Tây. Ngoài ra, nam diễn viên cũng thường xuyên tương tác, giao lưu với khán giả trên trang cá nhân và được nhiều người ủng hộ, yêu thích vì sự duyên dáng.

