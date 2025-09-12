Theo giới thiệu từ ban tổ chức, thiết kế này lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - một nét văn hóa lâu đời của người Việt. Nhà thiết kế muốn truyền tải thông điệp tri ân nguồn cội, khẳng định sự gắn kết giữa các thế hệ và cho thấy rằng tín ngưỡng dân gian hoàn toàn có thể được chuyển tải dưới góc độ trình diễn nghệ thuật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 11/9, đêm thi Trang phục Văn hóa dân tộc (National Costume) trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 đã thu hút sự chú ý của công chúng khi loạt thiết kế độc đáo lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Giữa nhiều ý tưởng mới lạ, bộ trang phục mang tên "Hương khói gia tiên" trở thành tâm điểm bàn luận bởi yếu tố gây tranh cãi.

Ngược lại, cũng có ý kiến bảo vệ, cho rằng đây là một thử nghiệm táo bạo, nhằm nhấn mạnh mối gắn bó giữa con người với truyền thống và tạo dấu ấn khác biệt trong phần thi. Một số người nhìn nhận rằng việc đưa chất liệu văn hóa dân gian vào nghệ thuật trình diễn là cách tiếp cận sáng tạo, dù dễ gây tranh luận.

Tuy nhiên, ngay sau đêm thi, "Hương khói gia tiên" đã tạo nên luồng dư luận trái chiều. Một số khán giả đặt câu hỏi: “Từ bao giờ bàn thờ trở thành trang phục văn hóa dân tộc?”. Không ít ý kiến cho rằng việc đưa hình ảnh bàn thờ, bát hương - vốn gắn liền với sự linh thiêng và không gian tâm linh - lên sân khấu trình diễn là sự thiếu tinh tế, dễ gây phản cảm.

Cận cảnh thiết kế Hương khói gia tiên

Theo thông tin từ Báo Lao Động, nhà thiết kế Ivan Trần - Mentor của tác giả bài dự thi Trần Công Hậu - phản hồi: "Thiết kế Hương khói gia tiên của tác giả Trần Công Hậu được lấy cảm hứng từ phim điện ảnh "Nhà gia tiên" gần đây được khán giả yêu thích. Chúng tôi thực hiện bộ trang phục với thông điệp tri ân sâu sắc, thể hiện sự tôn kính cội nguồn, thế hệ đi trước. Chúng tôi suy nghĩ đơn giản đây là phong tục cần được tôn vinh, giữ gìn”.

Trước phản ứng của dư luận, Ivan Trần nói thêm rằng việc trang phục gây ra tranh luận, anh và ê-kíp gửi lời xin lỗi đến khán giả và sẽ rút kinh nghiệm cho mình trong thời gian tới.

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 cho biết: "Đây là chủ đề văn hóa tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên từ bao đời của người Việt. Bản vẽ thiết kế đưa lên sân khấu cách điệu từ chất liệu trong đời thực, có cúng dâng mâm cỗ, ngũ quả, đèn hoa, con gà luộc, mâm xôi chè, ba nén nhang thành tâm khấn vái với những ước nguyện bình an, tri ân tiên tổ.

Trang phục mang tên "Hương khói gia tiên"

Thí sinh mặc trang phục áo dài kín đáo, trầm mặc, có thêu hình hoa sen với gốc rễ cội nguồn, với họa tiết khói hương kết nối hiện tại với quá khứ. Lời bình vô cùng sâu sắc và xúc động. Thực tế thế hệ trẻ ngày nay đôi khi có người sẽ có thắc mắc: Tục thờ cúng, thắp nhang, dâng mâm lễ vật lên ban thờ có ý nghĩa như thế nào? Vì sao phải làm như thế? Thì đây là một cách để giới thiệu, gìn giữ nếp sống tốt đẹp của người Việt một cách trực quan sinh động hơn bao giờ hết".

Trước đó, năm 2019, vòng tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy dự thi Miss Universe cũng từng gây chú ý khi xuất hiện bản vẽ mang tên Bàn thờ, với chi tiết khung ảnh thờ và bát hương. Thời điểm đó, ý tưởng này cũng vấp phải phản ứng gay gắt từ công chúng.