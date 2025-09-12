Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Hậu trường 12/09/2025 14:54

Hoài Linh vẫn giữ sức hút ở tuổi ngoài 50 khi tái xuất trong một dự án phim điện ảnh.

Bộ phim Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh đang tạo nên cơn sốt phòng vé. Chỉ sau hơn hai tuần công chiếu, tác phẩm đã đạt doanh thu hơn 81 tỷ đồng - con số ấn tượng cho thấy sức hút mạnh mẽ từ cái tên Hoài Linh cũng như sự quan tâm lớn của khán giả dành cho bộ phim.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đến thời điểm tối 11/9, doanh số phim ghi nhận hơn 81,8 tỷ đồng. Không ít người hâm mộ dự đoán trong thời gian tới, phim hoàn toàn có thể chạm mốc 100 tỷ, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách trong năm 2025. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa về mặt doanh thu, mà còn khẳng định vị thế và sức hút bền bỉ của Hoài Linh trong lòng công chúng.

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng - Ảnh 1
Cộng đồng mạng dậy sóng trước tin Hoài Linh sắp có 'tài sản' 100 tỷ

Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh vẫn giữ được sức hút đặc biệt trên màn ảnh rộng. Từng được biết đến là “cây hài quốc dân”, nam nghệ sĩ nay tiếp tục chứng minh khả năng duyên dáng trong diễn xuất qua nhân vật trong phim. Từ những phân đoạn gây cười nhẹ nhàng cho đến những chi tiết cảm động, Hoài Linh đều thể hiện sự tròn vai, mang đến cảm xúc đa dạng cho khán giả.

Thành công này còn là minh chứng cho sức sống lâu dài của nghệ thuật và điện ảnh. Với người nghệ sĩ, doanh thu phòng vé không chỉ là thước đo thương mại, mà còn phản ánh sự đồng hành, ủng hộ của khán giả. Có thể nói, “tài sản” lớn nhất của Hoài Linh không phải những con số hàng trăm tỷ, mà là tình yêu thương của khán giả anh nhận lại sau mỗi vai diễn.

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng - Ảnh 2
Bộ phim có NSƯT Hoài Linh được đánh giá có chất lượng tốt khi đạt doanh thu 80 tỷ đồng

Không chỉ riêng Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang nỗ lực tạo ra những tác phẩm điện ảnh giá trị, góp phần khẳng định thương hiệu điện ảnh nội địa. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim Việt trong những năm gần đây cho thấy công chúng ngày càng quan tâm, ủng hộ các sản phẩm "hàng Việt Nam chất lượng cao".

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm'

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm'

Tối 11/9, trên trang cá nhân, Quyền Linh chia sẻ hình ảnh vợ và các con để kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Động thái MỚI của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng/cuốc xe người phụ nữ nghèo

Đời sống 13 phút trước
Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Sao quốc tế 42 phút trước
Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Hậu trường 55 phút trước
Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Phản cảm hình ảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Hàng xóm 3 lần lao vào đám cháy, day dứt vì không cứu được cụ ông mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Sức khỏe 1 giờ 34 phút trước
Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Từ nay đến Tết Trung thu 2025, 3 con giáp đổi đời 360 độ, bùng nổ vận may Phú Quý, có LỘC kinh doanh, cuộc sống trở nên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm'

Quyền Linh hé lộ tấm hình cưới từ 20 năm trước, không ngần ngại gọi vợ là 'người tình 100 năm'

Bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh "khoe nhẹ" xe đôi 15 tỷ đồng

Bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh "khoe nhẹ" xe đôi 15 tỷ đồng

Tiết lộ sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Tiết lộ sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo

Đan Trường tiết lộ căn bệnh đối mặt nhiều năm, ảnh hưởng đến vũ đạo