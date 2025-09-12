Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Hoài Linh vẫn giữ sức hút ở tuổi ngoài 50 khi tái xuất trong một dự án phim điện ảnh.

Bộ phim Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh đang tạo nên cơn sốt phòng vé. Chỉ sau hơn hai tuần công chiếu, tác phẩm đã đạt doanh thu hơn 81 tỷ đồng - con số ấn tượng cho thấy sức hút mạnh mẽ từ cái tên Hoài Linh cũng như sự quan tâm lớn của khán giả dành cho bộ phim.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đến thời điểm tối 11/9, doanh số phim ghi nhận hơn 81,8 tỷ đồng. Không ít người hâm mộ dự đoán trong thời gian tới, phim hoàn toàn có thể chạm mốc 100 tỷ, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách trong năm 2025. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa về mặt doanh thu, mà còn khẳng định vị thế và sức hút bền bỉ của Hoài Linh trong lòng công chúng.

Cộng đồng mạng dậy sóng trước tin Hoài Linh sắp có 'tài sản' 100 tỷ

Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh vẫn giữ được sức hút đặc biệt trên màn ảnh rộng. Từng được biết đến là “cây hài quốc dân”, nam nghệ sĩ nay tiếp tục chứng minh khả năng duyên dáng trong diễn xuất qua nhân vật trong phim. Từ những phân đoạn gây cười nhẹ nhàng cho đến những chi tiết cảm động, Hoài Linh đều thể hiện sự tròn vai, mang đến cảm xúc đa dạng cho khán giả.

Thành công này còn là minh chứng cho sức sống lâu dài của nghệ thuật và điện ảnh. Với người nghệ sĩ, doanh thu phòng vé không chỉ là thước đo thương mại, mà còn phản ánh sự đồng hành, ủng hộ của khán giả. Có thể nói, “tài sản” lớn nhất của Hoài Linh không phải những con số hàng trăm tỷ, mà là tình yêu thương của khán giả anh nhận lại sau mỗi vai diễn.

Bộ phim có NSƯT Hoài Linh được đánh giá có chất lượng tốt khi đạt doanh thu 80 tỷ đồng

Không chỉ riêng Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đang nỗ lực tạo ra những tác phẩm điện ảnh giá trị, góp phần khẳng định thương hiệu điện ảnh nội địa. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim Việt trong những năm gần đây cho thấy công chúng ngày càng quan tâm, ủng hộ các sản phẩm "hàng Việt Nam chất lượng cao".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-hai-hoai-linh-chuan-bi-bo-tui-tai-san-100-ty-741797.html