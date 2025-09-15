Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Hậu trường 15/09/2025 10:49

Người đẹp Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2004) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tối 14/9 tại TP.HCM.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004, quê Đắk Lắk). Ngay từ đầu cuộc thi, cô đã được dự đoán là gương mặt sáng giá. Từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024, Yến Nhi trở lại cuộc thi, cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh sân khấu và khả năng ứng xử lưu loát. Kết quả đăng quang được phần đông khán giả đồng tình và ủng hộ.

Cô đang học thạc sĩ ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường đại học Văn Hiến.

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang - Ảnh 1
Nguyễn Thị Yến Nhi mê thi hoa hậu từ nhỏ

Đặc biệt, gia cảnh của tân hoa hậu cũng khiến nhiều người xúc động. Hiện Yến Nhi là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Cô lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số suốt hơn 20 năm để nuôi ba anh em ăn học. Những năm gần đây, khi việc bán vé số không đủ chi phí, mẹ Yến Nhi phải theo chồng đi phụ hồ để có thêm thu nhập.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại đêm chung kết, bố mẹ Yến Nhi xuất hiện giản dị trên hàng ghế khán giả. Cả hai chia sẻ, chiều hôm trước vẫn đi làm hồ ở Đắk Lắk, đến tối mới vội vã bắt xe lên TPHCM để kịp có mặt cổ vũ con gái.

Anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1977) - bố của Yến Nhi - không giấu được sự xúc động khi biết con gái được xướng tên ở ngôi vị cao nhất: "Cảm xúc của tôi lúc này rất vui và hạnh phúc. Tôi tự hào về con và không biết nói gì hơn".

Trong mắt anh, Yến Nhi là cô gái trung thực, thẳng thắn, tự lập và kiên quyết theo đuổi mục tiêu.

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang - Ảnh 2
Bố mẹ của Yến Nhi xuất hiện ở đêm chung kết để ủng hộ con gái - Ảnh: Báo Dân trí

Chị Hồ Thị Hiệp (SN 1980) - mẹ của Yến Nhi - tâm sự: "Tôi đi bán vé số hơn 20 năm, chồng làm thợ hồ. Vài năm gần đây, tôi đi phụ hồ cùng chồng để có thêm tiền lo học phí cho ba chị em. Bố mẹ chỉ lo được học phí, còn tiền trọ và sinh hoạt, Nhi tự đi làm để trang trải".

Theo chị Hiệp, ngày bé, Yến Nhi đã thủ thỉ với bố mẹ rằng sau này lớn lên muốn thi hoa hậu. Biết con có ước mơ, gia đình không cản mà luôn động viên tinh thần.

"Nhiều lúc con gọi về khóc vì áp lực, muốn buông bỏ, nhưng bố mẹ luôn nhắn nhủ con cứ cố gắng, học hành là chính, còn mọi việc khác bố mẹ sẽ làm hết sức mình. Khi con bày tỏ mong muốn học lên thạc sĩ, tôi hết lòng ủng hộ. Tôi nói với con, nếu con thực sự muốn học, mẹ sẵn sàng làm tất cả để lo cho con. Dù nghèo khó, tôi vẫn mong con được học đến nơi đến chốn", chị Hiệp tâm sự.

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang - Ảnh 3
Gia đình Yến Nhi chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái - Ảnh: Báo Dân trí

Có con gái là hoa hậu, chị Hiệp khẳng định vợ chồng chị sẽ tiếp tục công việc thường ngày, lo cho các con, đặc biệt là người em sắp vào đại học.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ con gái làm hoa hậu thì bố mẹ sẽ đổi đời, ngồi không hưởng thụ. Không đời nào tôi có suy nghĩ đó. Nhi đăng quang rồi, điều tôi mong nhất là con có thể tự lo cho bản thân, vun đắp những hoài bão và đóng góp cho cộng đồng, xã hội", chị Hiệp thẳng thắn. 

