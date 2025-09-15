Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Cặp nghệ sĩ Quỳnh Lam và Vũ Đằng quen nhau trên phim trường phim Duyên tiên tiền định, lên sóng năm 2024.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, diễn viên Quỳnh Lam cho biết cô và Vũ Đằng bắt đầu gắn bó vào năm 2024. Cả hai quen nhau khi cùng hợp tác trong dự án phim Duyên tiên tiền định. Ban đầu, Quỳnh Lam hơi ngần ngại về khoảng cách tuổi tác giữa cả hai. Song về sau, tình yêu và sự chu đáo của Vũ Đằng khiến Quỳnh Lam tin tưởng. Cả hai trải qua quãng thời gian đồng hành, gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc. "Vũ Đằng dù ít tuổi hơn tuổi nhưng trưởng thành, chững chạc. Bạn trai tôi tính rất hiền lành, ít nói, chủ yếu thể hiện qua hành động", Quỳnh Lam cho biết.

Hiện, Quỳnh Lam và Vũ Đằng chưa lên kế hoạch về lễ cưới. Diễn viên Quỳnh Lam đang hẹn hò đồng nghiệp kém 10 tuổi. Thời gian bên nhau, Quỳnh Lam cảm nhận được sự ấm áp và gắn bó. Cô cùng bạn trai đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cùng lên kế hoạch cho tương lai. Hiện Quỳnh Lam ổn định kinh tế, có nhà, xe nhưng vẫn ấp ủ một số dự định. Cô nói muốn có cơ sở kinh doanh riêng nên đang tập trung đầu tư, Vũ Đằng cũng giúp sức.

Trong mắt Quỳnh Lam, bạn trai hiền lành và hướng nội. Anh ít khi bày tỏ tình cảm thông qua lời nói mà thường chứng minh bằng hành động. Từ khi bên Vũ Đằng, Quỳnh Lam thấy tinh thần phấn chấn, có động lực theo đuổi các mục tiêu lớn. Cô cho biết bản thân vốn là người mạnh mẽ, tự lập nhưng khi ở bên bạn trai có cảm giác được chia sẻ, giảm bớt áp lực. Quỳnh Lam và Hữu Đằng đi sự kiện cùng nhau Mối tình lệch tuổi của Quỳnh Lam cũng vấp phải những lời bàn tán nhưng cô chọn im lặng. Khi nghe lời gièm pha, cả hai động viên nhau, dùng sự đồng điệu và gắn bó để chứng minh tình cảm. Trải qua thời gian gắn bó, họ dần bỏ ngoài tai dư luận để tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Diễn viên Quỳnh Lam sinh năm 1984, quê Đồng Nai và từng tham gia các phim Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi Dần, Luật trời... Nhờ vẻ đẹp cổ điển, cô được khán giả gọi là "Nữ hoàng phim xưa". Quỳnh Lam từng hẹn hò Alex - giáo viên người Anh kém cô hai tuổi - từ năm 2011. Giữa năm 2023, cả hai chia tay nhưng cô giữ kín, đến năm 2024 mới công bố.

Trấn Thành đáp trả việc mỗi năm 1 phim: 'Món dở thì không đãi khách' Sau khi đọc bài viết về việc anh nên chậm lại thay vì làm mỗi năm một phim, Trấn Thành lên tiếng: 'Thành là một nhà làm phim, một "đầu bếp" có tự trọng'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-quynh-lam-yeu-sao-nam-kem-10-tuoi-sau-2-nam-chia-tay-ban-trai-ngoai-quoc-741980.html