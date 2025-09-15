Trấn Thành đáp trả việc mỗi năm 1 phim: 'Món dở thì không đãi khách'

Sau khi đọc bài viết về việc anh nên chậm lại thay vì làm mỗi năm một phim, Trấn Thành lên tiếng: 'Thành là một nhà làm phim, một 'đầu bếp' có tự trọng'.

Vào ngày 15/9, Trấn Thành có những chia sẻ xoay quanh bàn luận về thương hiệu ông hoàng phòng vé và hoài nghi chất lượng bộ phim Tết sắp tới lao dốc. Trấn Thành khẳng định anh hiểu mình đang làm gì và phục vụ đối tượng nào. Khi quyết định chuyển hướng đầu tư sang điện ảnh, anh đã lên kế hoạch cho cả thập kỷ, chứ không chỉ là một lập trình mang tên “phim Tết mỗi năm của Trấn Thành”.

Nam đạo diễn ví von công cuộc làm phim cũng như công việc của đầu bếp Omakase. “Thực khách sẽ không được biết trước hôm nay mình ăn gì. Lý do duy nhất họ đến với nhà hàng là niềm tin dành cho người đầu bếp đó. Và nhiệm vụ của anh ta là làm thực khách bất ngờ liên tục với những món ăn mình sáng tạo và phục vụ mà không được làm họ thất vọng, hụt hẫng”, Trấn Thành nói. Trấn Thành lên tiếng về chuyện làm phim Tết Về nhận xét Trấn Thành cần chậm lại nếu muốn đi xa hơn, khẳng định tên tuổi qua những tác phẩm có thời gian thai nghén đủ dài, anh hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, Trấn Thành cho rằng đó là câu chuyện của những năm sau nữa, khi năng lượng, sức sáng tạo và vốn sống cạn kiệt hơn.

Theo Trấn Thành, sẽ có ngày anh dừng lại, “bế quan” và dành thời gian chiêm nghiệm để không lặp lại bản thân. Hiện tại, anh tự tin vẫn đầy năng lượng và có nhiều câu chuyện muốn kể cho khán giả. Đồng thời, Trấn Thành muốn duy trì thói quen xem phim Tết do mình tạo ra. “Họ đang mong đợi, không thể phụ khán giả. Tôi là nhà làm phim, một ‘đầu bếp’ có tự trọng, nguyên tắc là món nào dở thì không đãi khách”, Trấn Thành chia sẻ. Trấn Thành nhấn mạnh anh cố gắng để không khiến khán giả thất vọng, đặc biệt với dự án Thỏ ơi chuẩn bị ra mắt vào Tết Nguyên đán 2026. Trấn Thành vẫn giữ nguyên định hướng mỗi năm làm một phim Tết trong những năm tới Gần đây, Trấn Thành đã chính thức khai máy dự án phim điện ảnh Tết 2026 mang tên Thỏ ơi, trong bối cảnh chỉ còn sáu tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây được xem là tác phẩm tiếp nối chuỗi dự án phim Tết thành công mà nam đạo diễn – nhà sản xuất đã thực hiện trong những năm qua. Thương hiệu “phim Trấn Thành” đã trở thành một phần quen thuộc của mùa phim Tết, khi các tác phẩm gần đây như Bố già, Nhà bà Nữ hay Mai liên tục tạo nên những cơn sốt phòng vé trong và ngoài nước, góp phần định hình thói quen thưởng thức phim Việt mỗi dịp đầu năm của đông đảo khán giả. Vì vậy, thông tin cho biết Thỏ ơi – bộ phim Tết 2026 của Trấn Thành – sẽ được thực hiện trong vỏn vẹn 6 tháng đã khiến không ít khán giả vừa tò mò vừa băn khoăn. Bởi đây được xem là tốc độ “thần tốc” đối với một dự án điện ảnh, đặc biệt là phim chiếu Tết – nơi luôn nổi tiếng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các tác phẩm để giành lấy sự chú ý của khán giả trong mùa cao điểm.

