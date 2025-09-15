Trấn Thành đáp trả việc mỗi năm 1 phim: 'Món dở thì không đãi khách'

Hậu trường 15/09/2025 15:20

Sau khi đọc bài viết về việc anh nên chậm lại thay vì làm mỗi năm một phim, Trấn Thành lên tiếng: 'Thành là một nhà làm phim, một 'đầu bếp' có tự trọng'.

Vào ngày 15/9, Trấn Thành có những chia sẻ xoay quanh bàn luận về thương hiệu ông hoàng phòng vé và hoài nghi chất lượng bộ phim Tết sắp tới lao dốc.

Trấn Thành khẳng định anh hiểu mình đang làm gì và phục vụ đối tượng nào. Khi quyết định chuyển hướng đầu tư sang điện ảnh, anh đã lên kế hoạch cho cả thập kỷ, chứ không chỉ là một lập trình mang tên “phim Tết mỗi năm của Trấn Thành”.

Nam đạo diễn ví von công cuộc làm phim cũng như công việc của đầu bếp Omakase. “Thực khách sẽ không được biết trước hôm nay mình ăn gì. Lý do duy nhất họ đến với nhà hàng là niềm tin dành cho người đầu bếp đó. Và nhiệm vụ của anh ta là làm thực khách bất ngờ liên tục với những món ăn mình sáng tạo và phục vụ mà không được làm họ thất vọng, hụt hẫng”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành đáp trả việc mỗi năm 1 phim: 'Món dở thì không đãi khách' - Ảnh 1
Trấn Thành lên tiếng về chuyện làm phim Tết

Về nhận xét Trấn Thành cần chậm lại nếu muốn đi xa hơn, khẳng định tên tuổi qua những tác phẩm có thời gian thai nghén đủ dài, anh hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, Trấn Thành cho rằng đó là câu chuyện của những năm sau nữa, khi năng lượng, sức sáng tạo và vốn sống cạn kiệt hơn.

Theo Trấn Thành, sẽ có ngày anh dừng lại, “bế quan” và dành thời gian chiêm nghiệm để không lặp lại bản thân. Hiện tại, anh tự tin vẫn đầy năng lượng và có nhiều câu chuyện muốn kể cho khán giả. Đồng thời, Trấn Thành muốn duy trì thói quen xem phim Tết do mình tạo ra.

“Họ đang mong đợi, không thể phụ khán giả. Tôi là nhà làm phim, một ‘đầu bếp’ có tự trọng, nguyên tắc là món nào dở thì không đãi khách”, Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành nhấn mạnh anh cố gắng để không khiến khán giả thất vọng, đặc biệt với dự án Thỏ ơi chuẩn bị ra mắt vào Tết Nguyên đán 2026.

Trấn Thành đáp trả việc mỗi năm 1 phim: 'Món dở thì không đãi khách' - Ảnh 2
Trấn Thành vẫn giữ nguyên định hướng mỗi năm làm một phim Tết trong những năm tới

Gần đây, Trấn Thành đã chính thức khai máy dự án phim điện ảnh Tết 2026 mang tên Thỏ ơi, trong bối cảnh chỉ còn sáu tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây được xem là tác phẩm tiếp nối chuỗi dự án phim Tết thành công mà nam đạo diễn – nhà sản xuất đã thực hiện trong những năm qua. Thương hiệu “phim Trấn Thành” đã trở thành một phần quen thuộc của mùa phim Tết, khi các tác phẩm gần đây như Bố già, Nhà bà Nữ hay Mai liên tục tạo nên những cơn sốt phòng vé trong và ngoài nước, góp phần định hình thói quen thưởng thức phim Việt mỗi dịp đầu năm của đông đảo khán giả.

Vì vậy, thông tin cho biết Thỏ ơi – bộ phim Tết 2026 của Trấn Thành – sẽ được thực hiện trong vỏn vẹn 6 tháng đã khiến không ít khán giả vừa tò mò vừa băn khoăn. Bởi đây được xem là tốc độ “thần tốc” đối với một dự án điện ảnh, đặc biệt là phim chiếu Tết – nơi luôn nổi tiếng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các tác phẩm để giành lấy sự chú ý của khán giả trong mùa cao điểm.

Phương Oanh mắt đỏ hoe khi chăm con nhỏ, các 'mẹ bỉm' đều đồng cảm khi biết lý do

Phương Oanh mắt đỏ hoe khi chăm con nhỏ, các 'mẹ bỉm' đều đồng cảm khi biết lý do

Sau khi kết hôn với Shark Bình và sinh đôi một trai một gái, Phương Oanh hiện dành phần lớn thời gian tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nữ diễn viên không chỉ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con mà còn ghi lại nhiều trải nghiệm lần đầu làm mẹ ở trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành phim Tết sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Đời sống 35 phút trước
Phân biệt Kem chống nắng vật lý và hóa học: Đâu là giải pháp phù hợp cho làn da bạn?

Phân biệt Kem chống nắng vật lý và hóa học: Đâu là giải pháp phù hợp cho làn da bạn?

Làm đẹp 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/9-17/9), 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/9-17/9), 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
SR Catchy: Mùi hương của những cuộc hẹn hò bí mật

SR Catchy: Mùi hương của những cuộc hẹn hò bí mật

Làm đẹp 1 giờ 38 phút trước
Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Hậu trường 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Phương Oanh mắt đỏ hoe khi chăm con nhỏ, các 'mẹ bỉm' đều đồng cảm khi biết lý do

Phương Oanh mắt đỏ hoe khi chăm con nhỏ, các 'mẹ bỉm' đều đồng cảm khi biết lý do

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Bà xã Trấn Thành - Hari Won bất ngờ nhập viện

Bà xã Trấn Thành - Hari Won bất ngờ nhập viện

Tranh cãi thí sinh hoa hậu đưa bàn thờ lên sân khấu, cầm nhang vái lạy

Tranh cãi thí sinh hoa hậu đưa bàn thờ lên sân khấu, cầm nhang vái lạy

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng

Nghệ sĩ hài Hoài Linh chuẩn bị bỏ túi 'tài sản' 100 tỷ đồng