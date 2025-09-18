Nóng: Ly hôn chồng Tây, diễn viên Lan Phương được quyền nuôi 2 con

Chiều 17/9, TAND Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy.

Theo thông tin từ VnExpress, sau phiên toà ngày 9/9 bị hoãn do David Duffy vắng mặt, chiều 17/9, phiên toà sơ thẩm vụ tranh chấp ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Tại toà, diễn viên cho biết quen David từ 2017, kết hôn năm 2018 khi mang thai con gái đầu lòng. Suốt 7 năm, cô cho rằng bị chồng bạo hành tinh thần.

Lan Phương kể trong thời gian mang bầu con gái đầu lòng, cô phát hiện David có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Năm 2020, mâu thuẫn lên cao khi cô mở quán cafe. Tới năm 2023, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cô mang bầu và sinh con gái thứ hai. Khi nữ diễn viên mang bầu tháng thứ 6, David vẫn chuyển công tác vào Đà Nẵng bất chấp việc Lan Phương van xin anh ở lại Hà Nội với mẹ con cô. Khi con gái mới 17 ngày tuổi, Lan Phương cho con bay vào Đà Nẵng thăm chồng. Tuy nhiên chồng Tây luôn lấy lý do công việc bận rộn để dành ít thời gian cho gia đình. Lan Phương tại TAND Hà Nội, chiều 17/9 - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ VietNamNet, dù nỗ lực cứu vãn hôn nhân nhưng nhận thấy không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, Lan Phương đơn phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5/2025. Tại toà, cô và David Duffy tranh luận gay gắt quanh quyền nuôi con và những mâu thuẫn hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Lan Phương cho biết dù ở hoàn cảnh nào, David Duffy cũng nói lỗi là ở cô, kể cả khi bị phát hiện có mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, chồng Tây phủ nhận, nói mình rất yêu thương vợ con và hoàn thành trách nhiệm với gia đình, cho rằng Lan Phương suy nghĩ tiêu cực do trầm cảm sau sinh. David ban đầu mong muốn hòa giải nhưng nhận ra hôn nhân không thể hàn gắn nên đồng ý ly hôn. Tại toà, cả hai tranh luận gay gắt về khả năng tài chính. Lan Phương sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con. Sau tranh luận, chồng Tây nói sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng đồng hành trong việc chăm sóc hai bé. Nữ diễn viên sau đó đề nghị được toàn quyền chăm con các ngày trong tuần còn David sẽ chăm hai bé vào các ngày cuối tuần. Lan Phương được nuôi 2 con. Trước các câu hỏi về chi phí cấp dưỡng của tòa, Lan Phương nói cô có thể lo mọi chi phí cho con nhưng cũng sẵn sàng nhận phần đóng góp tự nguyện từ David. Khi được đề nghị đưa ra con số cụ thể ngay tại tòa, cả hai đồng ý phí cấp dưỡng mỗi tháng là 40 triệu đồng, tương ứng với 50% học phí hiện tại của các con. Hội đồng xét xử nhất trí quan điểm của cơ quan công tố, tuyên bố giải quyết cho đôi bên đồng thuận ly hôn, giao con chung cho Lan Phương trực tiếp chăm sóc và David cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng. Mức cấp dưỡng này được giữ đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Hai người không có tài sản chung, công nợ chung nên không cần giải quyết.

Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ lý do không công khai nhóc tỳ đầu lòng Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng rồi bất ngờ tổ chức đám cưới ngọt ngào, Puka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục khiến khán giả bất ngờ lên chức mẹ bỉm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ly-hon-chong-tay-dien-vien-lan-phuong-uoc-quyen-nuoi-2-con-742188.html