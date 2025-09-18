Trình bày trước HĐXX, Lan Phương nhiều lần nghẹn ngào khi kể về mâu thuẫn của hai vợ chồng. Chủ tọa đề nghị luật sư thay lời, song cô khẳng định muốn tự nói.

"Anh ta luôn nói tôi không giỏi về công nghệ, dần dần khiến tôi phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. David kiểm soát tôi bằng công nghệ, thông qua việc cài đặt trái phép vào các tài khoản cá nhân. Chỉ trong hai tháng gần đây tôi mới phát hiện ra và phải nhờ người giúp để lấy lại quyền kiểm soát", Lan Phương nói.

Nữ diễn viên cho biết quen David từ năm 2017, đăng ký kết hôn sau đó một năm. Khi mang thai con đầu lòng, cô phát hiện chồng có biểu hiện không đứng đắn nhưng anh phủ nhận. Suốt 7 năm chung sống, cô nói bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý.

Lan Phương sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm chiều 17/9.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm từ năm 2021, Lan Phương mở quán cà phê nhưng liên tục bị chồng chỉ trích. Sau đó, khi cô mang thai bé thứ hai, David quyết định vào Đà Nẵng làm việc dù vợ năn nỉ ở lại. Lan Phương cho hay đã đưa con vào Đà Nẵng, chuyển trường để gia đình gần nhau, nhưng chồng vẫn không dành thời gian hỗ trợ.

Tháng 5 vừa qua, cô nộp đơn ly hôn đơn phương, các buổi hòa giải đều bất thành.

Trong khi đó, thông qua người phiên dịch, David cho rằng việc vợ nói anh bạo hành tinh thần, kiểm soát các thiết bị công nghệ, có dấu hiệu ngoại tình là hiểu nhầm và "xuất phát từ việc cô bị trầm cảm sau sinh".

Tuy nhiên, anh David Duffy phủ nhận lời tố của Lan Phương. Anh cho rằng vợ gặp vấn đề tâm lý sau sinh. Chồng Tây của Lan Phương khẳng định mình luôn hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhưng vợ suy nghĩ tiêu cực, khiến hôn nhân căng thẳng. Với tình hình trong 2 tháng quá, David Duffy đồng ý ly hôn.

Lan Phương được quyền nuôi 2 con sau ly hôn.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn…

Tưởng như có hôn nhân viên mãn, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt vào cuối tháng 7/2025. Cô tiết lộ đã đơn phương nộp đơn ly hôn với chồng Tây từ tháng 5. Vừa qua, diễn viên chia sẻ đã rao bán căn hộ ở Đà Nẵng. Sau khi thông báo rạn nứt với chồng Tây, Lan Phương hiện đã quay trở lại với công việc, tham gia dự án phim mới.

Trước đó, cô từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".