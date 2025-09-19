Tối 18/9, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng trước tin TikToker công nghệ Giao Heo (tên thật Hồ Hoàng Giao) đã qua đời ở tuổi 33 do tai nạn giao thông trong hành trình xuyên Việt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Kim Anh (vợ anh Hồ Hoàng Giao; TikToker Giao Heo) xác nhận đã tức tốc bay ra Hà Nội sau khi nghe tin chồng qua đời khi đang đi phượt ở Mộc Châu, Sơn La.

Chị Kim Anh nói: "Anh Giao đi cùng 2 người bạn, theo thông tin tôi nhận được thì anh Giao xảy ra va chạm giao thông với xe bán tải và qua đời sau đó. Hai người bạn đi cùng thì một người bị thương ở chân. Nghe tin chồng gặp nạn tôi đã bay ra Hà Nội và làm các thủ tục đưa chồng về quê nhà".

TikToker Giao Heo (Hồ Hoàng Giao) qua đời ở tuổi 33

Theo thông tin từ báo Lao Động, Giao Heo là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng sáng tạo nội dung với phong cách gần gũi, hài hước. Từ một đầu bếp hơn 10 năm kinh nghiệm, anh chuyển hướng sang làm video ẩm thực, công nghệ sau dịch Covid-19 và nhanh chóng trở thành cái tên được yêu mến.

Hiện kênh TikTok của Giao Heo có gần 1,8 triệu lượt theo dõi, hơn 39,9 triệu lượt thích, kênh YouTube cũng thu hút trên 682.000 người đăng ký.

Ngoài các clip nấu ăn dễ làm, Giao Heo còn gây chú ý với những nội dung sáng tạo từ văn hóa đại chúng, hoạt hình đến các trào lưu mạng. Anh từng giành giải Best Cooking trong cuộc thi Ăn cùng TikTok năm 2021.

Trên mạng xã hội, những lời tiếc thương và chia buồn đã được gửi tới gia đình của nam TikToker.

Khi nghe tin chồng qua đời, chị Kim Anh tức tốc bay ra Hà Nội chờ làm thủ tục đưa chồng về quê nhà

TikToker Giao Heo qua đời sau vụ tai nạn với xe bán tải ở khu vực Mộc Châu, Sơn La. Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Chi phí nuôi con 1,4 tỷ đồng mỗi năm của Lan Phương gồm những gì? Trong phiên tòa xét xử ly hôn và quyền nuôi con, diễn viên Lan Phương cho biết mỗi năm, chi phí nuôi 2 con của cô khoảng 1,4 đồng bao gồm những khoản cố định sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tiktoker-giao-heo-bay-ngay-ra-ha-noi-khi-nghe-tin-chong-ot-ngot-qua-oi-742241.html