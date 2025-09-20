Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

20/09/2025

Sáng 20/9, hoa hậu H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng. Nàng hậu chia sẻ loạt khoảnh khắc thiêng liêng khi được ông xã cận kề đón con trong phòng sinh.

Sáng 20/9, hoa hậu H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng. Trên trang cá nhân, H'Hen Niê xúc động đăng tải lại toàn bộ hành trình vượt cạn, từ khi bắt đầu xuất hiện những cơn gò đầu tiên, cho đến khoảnh khắc vỡ òa khi được ôm con gái vào lòng và tập cho bé ti sữa. Suốt quá trình ấy, chồng cô - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - luôn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay, động viên tinh thần. Mỗi khi bà xã lên cơn đau dữ dội, anh không giấu nổi sự lo lắng, thậm chí còn rơi nước mắt vì căng thẳng.

"Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này.​ Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh", H'Hen Niê viết.

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh - Ảnh 1
H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng

Trong khi đó, ông xã H'Hen Niê cũng có những dòng nhắn nhủ xúc động đến vợ. Anh bày tỏ: "Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này.

Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc".

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh - Ảnh 2Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh - Ảnh 3Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh - Ảnh 4
Tuấn Khôi lo lắng trước cơn đau của vợ

H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi quen nhau từ năm 2018 nhưng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau nhiều lần hợp tan, cả hai quyết định gắn bó lâu dài, đăng ký kết hôn vào tháng 2/2025 sau 7 năm hẹn hò. Đến giữa tháng 3, nàng hậu tổ chức đám cưới tại quê nhà Đắk Lắk. Hiện vợ chồng cô sinh sống trong căn nhà mới mua năm 2024 tại TP.HCM.

Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng. Trong suốt thai kỳ, cô luôn có chồng đồng hành, chăm sóc tận tình. Người đẹp chia sẻ ông xã không giấu được sự háo hức khi chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình.

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh - Ảnh 5
Thiên thần nhỏ của H'Hen Niê.

Thời gian qua, H'Hen Niê tạm gác lịch trình công việc bận rộn để tập trung nghỉ ngơi, chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong những tháng cuối thai kỳ, cô được mẹ ruột từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm sóc. Nàng hậu cho biết mẹ thường nấu nhiều món ngon, quan tâm từng chi tiết nhỏ và dành thời gian trò chuyện, đồng hành cùng con gái.

