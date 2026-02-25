Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Hậu trường 25/02/2026 07:00

Vào dịp đầu năm mới, gia đình Thu Trang - Tiến Luật khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh mới. Trong bức hình, netizen đổ dồn sự quan tâm vào sự xuất hiện của 2 nhóc tỳ đáng yêu bên cạnh bé Andy. Cư dân mạng rộ nghi vấn cặp đôi đã bí mật có con.

Mới đây, gia đình Thu Trang - Tiến Luật khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh mới. Trong bức hình, cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào sự xuất hiện của 2 nhóc tỳ đáng yêu bên cạnh bé Andy. Cư dân mạng rộ nghi vấn cặp đôi đã bí mật có con.

Đáng chú ý phía dưới phần bình luận, Tiến Luật còn liên tục bày tỏ tình cảm, nỗi nhớ cho nhóc tỳ này. Anh viết: "Cưng quá à. Ghét quá. Mới đi tỉnh có 1 ngày mà nhớ tụi bây quá. Sao mà đáng yêu quá vậy". Những chia sẻ này càng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi lớn về việc gia đình anh có thêm cặp song sinh mà trước đó chưa từng công bố.

 

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang? - Ảnh 1
Thu Trang - Tiến Luật gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh gia đình có thêm 2 thành viên mới

Từ năm 2025, Thu Trang đã vướng nghi vấn có tin vui. Thời điểm đó, Tiến Luật còn đăng tải dòng trạng thái gây chú ý, bày tỏ mong muốn có thêm con gái: "Có hai đứa con gái cũng vui vui".

Vào năm 2023, Thu Trang từng bật mí dự định sinh con gái để "đủ nếp đủ tẻ". Nữ diễn viên Thu Trang cho biết cô và ông xã Tiến Luật muốn có thêm con gái nên đã chọn thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô lại có nhiều dự án nghệ thuật nên đành hoãn kế hoạch đón thêm thành viên mới. 

"Tôi và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa. Tới tuổi này tự dưng lại muốn có thêm con, muốn có hai đứa con gái nữa. Chúng tôi cũng sẵn sàng kế hoạch rồi, cũng đi gặp bác sĩ xin tư vấn, hút trứng, tạo phôi xong hết rồi, chuẩn bị để phôi vào thôi…", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang? - Ảnh 2
Từ năm 2025, Thu Trang đã vướng nghi vấn có tin vui

Thu Trang - Tiến Luật là một cặp đôi vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai không chỉ có cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc mà còn thành công với sự nghiệp điện ảnh. Trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Thu Trang - Tiến Luật luôn mặn nồng và gắn bó như lúc mới yêu. Cặp đôi đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống.

Từ khóa:   Thu Trang Tiến Luật sao Việt

