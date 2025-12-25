Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Ngày Tam Hợp và Thực Thần cùng chiếu mệnh mang lại cho tuổi Mão cơ hội hợp tác sâu sắc, khám phá và đổi mới. Để đạt được thành công lớn hơn, bạn cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và chủ động giao tiếp. Bạn sẽ có sự hợp tác sâu sắc với đồng nghiệp và đối tác, tạo nên bầu không khí làm việc thoải mái và giúp đạt mục tiêu chung.

Với sao Thực Thần, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ hoặc chuyển nhượng tài chính từ gia đình hoặc người thân. Tuy nhiên, bạn nên chú ý kiểm soát chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý và lập kế hoạch cá nhân để tránh áp lực do chi tiêu bốc đồng. Cân nhắc đầu tư vào việc cải thiện kỹ năng quản lý tài chính sẽ là một nền móng vững chắc cho sự giàu có lâu dài.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, thẳng thắn, giỏi giang hơn người. Trong khoảng thời gian này họ sẽ có nhiều thay đổi tích cực và mạnh mẽ, tuổi Tuất được hưởng vận trình tài chính hanh thông hiếm có, tiền vào dồi dào như nước. Những khó khăn trước đó dần lùi xa, nhường chỗ cho sự ổn định và dư dả.

Tuổi Tuất dù làm việc ở vị trí nào cũng thấy tình hình hanh thông, khởi sắc, nguồn thu ổn định, thậm chí họ còn trúng lớn trong những trò chơi may rủi. Dòng tiền đến đúng lúc giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng.

Khoảng thời gian này rất thích hợp để tuổi Tuất hoàn tất các kế hoạch tài chính cuối năm. Họ có thể đầu tư, mua sắm những tài sản giá trị cao. Khi biết trân trọng cơ hội và giữ chữ tín, vận may sẽ còn tiếp tục kéo dài sang giai đoạn tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!