Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 01:21

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài vận tăng cao, sống đời sung túc.

Tuổi Mão 

Ngày Tam Hợp và Thực Thần cùng chiếu mệnh mang lại cho tuổi Mão cơ hội hợp tác sâu sắc, khám phá và đổi mới. Để đạt được thành công lớn hơn, bạn cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và chủ động giao tiếp. Bạn sẽ có sự hợp tác sâu sắc với đồng nghiệp và đối tác, tạo nên bầu không khí làm việc thoải mái và giúp đạt mục tiêu chung.

Với sao Thực Thần, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ hoặc chuyển nhượng tài chính từ gia đình hoặc người thân. Tuy nhiên, bạn nên chú ý kiểm soát chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý và lập kế hoạch cá nhân để tránh áp lực do chi tiêu bốc đồng. Cân nhắc đầu tư vào việc cải thiện kỹ năng quản lý tài chính sẽ là một nền móng vững chắc cho sự giàu có lâu dài.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, thẳng thắn, giỏi giang hơn người. Trong khoảng thời gian này họ sẽ có nhiều thay đổi tích cực và mạnh mẽ, tuổi Tuất được hưởng vận trình tài chính hanh thông hiếm có, tiền vào dồi dào như nước. Những khó khăn trước đó dần lùi xa, nhường chỗ cho sự ổn định và dư dả.

Tuổi Tuất dù làm việc ở vị trí nào cũng thấy tình hình hanh thông, khởi sắc, nguồn thu ổn định, thậm chí họ còn trúng lớn trong những trò chơi may rủi. Dòng tiền đến đúng lúc giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng.

Khoảng thời gian này rất thích hợp để tuổi Tuất hoàn tất các kế hoạch tài chính cuối năm. Họ có thể đầu tư, mua sắm những tài sản giá trị cao. Khi biết trân trọng cơ hội và giữ chữ tín, vận may sẽ còn tiếp tục kéo dài sang giai đoạn tiếp theo.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 28 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Tâm sự 30 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Tâm sự 35 phút trước
Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Tâm sự 47 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Tử vi 5 ngày tới (25/12 - 30/12/2025): 3 con giáp trăm lần phát tài, vạn lần trúng số, công danh hòa hảo, tài sản bạt ngàn

Tử vi 5 ngày tới (25/12 - 30/12/2025): 3 con giáp trăm lần phát tài, vạn lần trúng số, công danh hòa hảo, tài sản bạt ngàn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý

Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý