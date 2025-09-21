Khoảnh khắc này nhanh chóng gây xôn xao và được thảo luận trên mạng xã hội, bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là chủ đề nóng.

Mới đây, cánh săn ảnh đã đăng tải hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh dắt con trai 6 tuổi Tưởng Tưởng qua đường. Trên suốt đoạn đường, nữ diễn viên luôn chú ý đến con, không ngừng cúi xuống trò chuyện cùng con.

Nhưng sau khi thấy tin tức, Triệu Lệ Dĩnh đã phản ứng gay gắt. Cô mong muốn truyền thông không hướng ống kính đến con trai mình. “Làm mẹ cũng là một trong những vai trò trong cuộc đời tôi. Đồng hành cùng con trưởng thành là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải làm. Với tư cách là một người mẹ, tôi chân thành mong các phóng viên và giới truyền thông đừng chĩa ống kính vào trẻ vị thành niên. Cuộc sống riêng tư của chúng nên được bảo vệ”, Triệu Lệ Dĩnh viết.

Ngay sao đó, phòng làm việc của sao phim "Gió thổi Bán Hạ" tiếp tục chia sẻ lại bài đăng với nội dung: “Trẻ em cần không gian riêng tư và không bị làm phiền để phát triển. Chúng tôi kêu gọi mọi người không hướng ống kính vào các em nhỏ và tạo cho các em môi trường phát triển tự do”.

Động thái của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Cư dân mạng đều cho rằng, mặc dù việc người nổi tiếng bị chụp hình, soi xét là điều khó tránh khỏi, nhưng vẫn cần bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ.

Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong vào năm 2018. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm, hai người ly hôn vào tháng 4.2021. Con trai Tưởng Tượng do Phùng Thiệu Phong và bố mẹ nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không ít lần vướng tin đồn tập trung sự nghiệp mà bỏ bê con trai. Nữ diễn viên không trực tiếp phản hồi vấn đề này, nhưng cô âm thầm dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình với con.

Về lý do để con cho ông bà nội nuôi dưỡng, Triệu Lệ Dĩnh từng giải thích, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống của con. Cậu bé vốn đã quen thuộc với môi trường và sự chăm sóc của ông bà nội từ khi mới sinh ra.

Mặt khác, vì là diễn viên có lịch trình bận rộn, nên Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận không thể chăm sóc và nuôi dưỡng con một cách toàn diện.

Tuy nhiên, mỗi khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên luôn ưu tiên đưa con trai đi chơi, ăn uống và quan tâm con. Hồi tháng 4, cánh săn ảnh bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi bệnh viện khám sức khỏe.