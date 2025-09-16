Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Sao quốc tế 16/09/2025 15:15

Không chỉ vóc dáng, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh trong livestream cũng là tâm điểm gây sốt.

Mới đây trong buổi livestream thương hiệu, Triệu Lệ Dĩnh chọn diện thiết kế hở lưng táo bạo. Chiếc áo trắng với phần cổ chữ V sâu và lưng trần khoe trọn bờ vai thanh mảnh khiến nữ diễn viên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Khung hình ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh ngồi trước ống kính đã nhanh chóng lan truyền. Nếu nhìn từ phía trước, người đẹp toát lên vẻ thanh lịch, nụ cười dịu dàng cùng gương mặt rạng rỡ, trẻ trung như mới đôi mươi. Nhưng khi góc máy nghiêng hé lộ phần lưng trần, công chúng không khỏi bất ngờ trước sự gợi cảm hiếm hoi mà nữ diễn viên phô bày.

Điểm đáng chú ý nhất chính là sự tinh tế trong lựa chọn trang phục: chiếc áo khoét lưng không hề phản cảm, ngược lại tôn lên vóc dáng thon gọn và bờ vai nuột nà. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng tự tin thử nghiệm phong cách thời trang trưởng thành, nhưng vẫn giữ nguyên sự duyên dáng vốn có.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo - Ảnh 2

Không chỉ vóc dáng, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh trong livestream cũng là tâm điểm gây sốt. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt to tròn và bờ môi hồng tươi tắn, nữ diễn viên trông như “đóng băng thời gian”. Dù đã bước sang tuổi 38, cô vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, làn da căng mịn và thần thái rạng rỡ chẳng kém cạnh những đàn em mới vào nghề.

Việc lựa chọn một thiết kế vừa kín vừa hở cho thấy Triệu Lệ Dĩnh và ê-kíp đã cân nhắc kỹ lưỡng. Với gam màu trắng thanh lịch, trang phục giúp làm nổi bật làn da trắng sáng cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Điểm nhấn lưng trần được tiết chế tinh tế, vừa đủ để tạo sự quyến rũ nhưng không vượt quá ranh giới gợi cảm.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo - Ảnh 3

So với trước đây, phong cách thời trang của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng đa dạng và trưởng thành hơn. Sau ly hôn, nữ diễn viên thường xuyên thử nghiệm nhiều tạo hình mới mẻ, từ váy dạ hội sang trọng trên thảm đỏ Cannes đến những bộ suit cá tính trong sự kiện thời trang quốc tế. Lần xuất hiện này có thể xem là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong cách xây dựng hình tượng: quyến rũ hơn, tự tin hơn nhưng vẫn giữ được nét tinh khôi.

Một điểm khiến khán giả ngưỡng mộ Triệu Lệ Dĩnh chính là khả năng giữ dáng ấn tượng. Sau khi sinh con trai, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh. Ở tuổi gần 40, cô vẫn duy trì được vòng eo thon, đôi vai gầy và bờ lưng mượt mà.

