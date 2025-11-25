Phẫn nộ hai nữ sinh lớp 6 bị bạn ép quỳ, tát liên tiếp giữa đường

Đời sống 25/11/2025 10:38

Chiều 24/11, một lãnh đạo UBND xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin đoạn clip đăng trên mạng xã hội về việc 2 em nhỏ bị hành hung, bắt quỳ gối xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 24/11, ông Hoàng Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết tất cả nữ sinh liên quan đều học tại trường THCS Thường Xuân và Xuân Cẩm. Bước đầu, nhà chức trách xác định sự việc xảy ra cuối tuần trước, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nói xấu nhau.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội tối 23/11, hai nữ sinh bị một nhóm 2-3 bạn đưa đến một con đường nhỏ, bắt quỳ gối rồi liên tục tát vào mặt, yêu cầu xin lỗi.

Một em khác đứng xem và quay video, đồng thời yêu cầu "cấm nói xấu" và không được mách với thầy cô".

Phẫn nộ hai nữ sinh lớp 6 bị bạn ép quỳ, tát liên tiếp giữa đường - Ảnh 1
Nhóm nữ sinh hành hung 2 nữ sinh nhỏ tuổi tại vườn cây - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, hai nữ sinh bị đánh không bị thương nghiêm trọng, nhưng bị ảnh hưởng về tinh thần. Hôm nay, công an cùng nhà trường gặp gỡ phụ huynh và các em đánh bạn để ghi lời khai và nhắc nhở.

 

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp từ đầu năm học tới nay, nổi cộm ở Thanh Hóa. Riêng trong tháng 10, đã có hai nam sinh ở xã Triệu Sơn và Quảng Bình bị bạn đánh đến tử vong.

Với các vụ việc thông thường, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh đánh bạn là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình, theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ 31/10.

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Ngày 24/11, tại khu nhà 8 tầng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, một người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống sân bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường bắt nạt tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Danh tính người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng làng

Danh tính người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng làng

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Phát hiện thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trên cao tốc

Phát hiện thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trên cao tốc