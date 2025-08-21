Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 21/08/2025 15:13

Được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng như năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh bước vào năm 2025 cùng 2 dự án lớn là Hoa Hướng Dương và Tại Nhân Gian. Nhưng thay vì bùng nổ, cả 2 tác phẩm lại khiến khán giả thất vọng.

Hoa Hướng Dương được quảng bá rầm rộ với thông điệp ca ngợi nghị lực của phụ nữ vượt qua định kiến xã hội nhưng kịch bản bị đánh giá sáo rỗng, lời thoại thô tục và thiếu chiều sâu. Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng tạo nên dấu ấn nhưng rốt cuộc, cô chỉ lặp lại lối diễn quen thuộc. Những biểu cảm "gồng mình mạnh mẽ" vốn hiệu quả trong các bộ phim trước lại trở nên gượng gạo ở một tác phẩm điện ảnh thiên về chiều sâu tâm lý. Kết quả, diễn xuất của cô bị chê không "cân" nổi vai diễn, khiến phim vừa ra mắt đã dậy sóng tranh cãi.

Nếu Hoa Hướng Dương vẫn còn doanh thu khả quan cứu vãn thì Tại Nhân Gian gây thất vọng lớn hơn trên màn ảnh nhỏ. Kịch bản xoay quanh chứng đa nhân cách và thế giới kỳ ảo từng khiến khán giả tò mò, nhưng khi lên sóng lại bị chê nặng nề vì khó hiểu, mang màu sắc nghệ thuật khiên cưỡng.

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh lần này không lố như ở Hoa Hướng Dương nhưng lại bị chê vì gương mặt đơ cứng, ánh mắt vô hồn, thiếu cảm xúc. Kết quả, bộ phim lẹt đẹt về lượt xem, mỗi tập không nổi 10 triệu view.

 

Nếu thất bại trong 2 dự án phim chỉ khiến năng lực của Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ thì một phát ngôn vạ miệng đã đẩy cô vào vòng xoáy tẩy chay dữ dội. Tháng 5/2025, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận - người từng cộng tác cùng cô trong bộ phim Tâm Sự Của Kiều Nghiên xuất hiện. Dù chưa được xác nhận, mối tình này đã lập tức gây tranh cãi bởi đời tư phức tạp của đạo diễn họ Triệu.

 Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng - Ảnh 2

Trong bối cảnh đó, nhiều người nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ chọn im lặng để tránh thị phi. Nhưng bất ngờ, cô lại đăng bài công khai trên Weibo, tag thẳng Sina - trang truyền thông đăng tin hẹn hò rồi dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi. Điều gây sốc hơn cả là Triệu Lệ Dĩnh còn khéo léo gắn tên bộ phim Tại Nhân Gian sắp lên sóng vào bài viết, tạo cảm giác như đang lợi dụng scandal tình cảm để PR cho tác phẩm.

Chỉ một câu nói, một hành động thiếu kiềm chế đã khiến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sụp đổ, công chúng cho rằng cô không tôn trọng khán giả, biến đời tư thành công cụ quảng bá. Làn sóng tẩy chay lan rộng, hashtag đòi "phong sát" Triệu Lệ Dĩnh liên tục leo top tìm kiếm. Từ ngôi sao được yêu mến, cô trở thành tâm điểm công kích, buộc phải ở ẩn và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp Phùng Thiệu Phong và bạn gái mới hẹn hò ăn tối.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi mua sắm, vẻ ngoài của nhóc tỳ gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi mua sắm, vẻ ngoài của nhóc tỳ gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với hình ảnh xuề xòa tại quán cafe

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với hình ảnh xuề xòa tại quán cafe

Con trai Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' vì ngoại hình đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp từ cha mẹ

Con trai Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' vì ngoại hình đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp từ cha mẹ

Ngoại hình khác lạ của Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khắp cõi mạng

Ngoại hình khác lạ của Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khắp cõi mạng

Triệu Lệ Dĩnh khiến antifan trả giá đắt

Triệu Lệ Dĩnh khiến antifan trả giá đắt

TIN MỚI NHẤT

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Tâm sự 18 phút trước
Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đời sống 31 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Tâm sự 58 phút trước
Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Thế giới 1 giờ 1 phút trước
Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Video 1 giờ 18 phút trước
Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sức khỏe 1 giờ 27 phút trước
Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỹ nhân Trung Quốc - Thích Vy thừa nhận mặt bị biến dạng vì dao kéo thẩm mỹ

Mỹ nhân Trung Quốc - Thích Vy thừa nhận mặt bị biến dạng vì dao kéo thẩm mỹ

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch liên tiếp lập kỉ lục, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này