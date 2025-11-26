Bàng hoàng người đàn ông bị bạn chém tử vong sau tiệc rượu

Đời sống 26/11/2025 05:10

Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, tối ngày 25/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, khoảng 17h15 cùng ngày, Công an phường Mỹ Lâm tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện Hoàng Văn T (SN 1974, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 6, phường Mỹ Lâm) chết tại nhà riêng, trên người có dấu vết thương tích.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, Công an phường Mỹ Lâm đã khẩn trương triển khai lực lượng, xác minh ban đầu, rà soát triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Chỉ sau gần 1 giờ nhận được tin báo, lực lượng công an đã sơ bộ xác định, khoảng 9h ngày 25/11, Hoàng Văn T cùng ăn cơm, uống rượu với Đàm Văn Tính (SN 1959, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1960, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 5, phường Mỹ Lâm). Sau khi uống rượu say, giữa ba người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu Hoàng Văn T khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Sau đó, Tính và Hồng trèo tường ra khỏi nhà nạn nhân rồi bỏ đi về nhà.

Bàng hoàng người đàn ông bị bạn chém tử vong sau tiệc rượu - Ảnh 1
Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ sự việc người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an phường Mỹ Lâm đã bảo vệ hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục xác minh giải quyết theo quy định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo và đề nghị người dân cần hết sức tỉnh táo, kiềm chế khi giải quyết mâu thuẫn; hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia. Khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh; không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hại cho xã hội.

Nghi phạm chém 'tình địch' ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp

Nghi phạm chém 'tình địch' ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp

Ngày 25/11, Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Tạo (SN 1990, trú tỉnh An Giang) cho Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) tiếp tục điều tra, xử lý liên quan một vụ cố ý gây thương tích.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng giết người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 26/11/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn Lộc Trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài nở rộ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 26/11/2025, 3 con giáp may mắn hưởng trọn Lộc Trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài nở rộ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 26/11/2025, tiền tài tứ phương hội tụ, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', trúng số độc đắc, tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Đúng hôm nay, thứ Tư 26/11/2025, tiền tài tứ phương hội tụ, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', trúng số độc đắc, tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm

Nghẹt thở giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông bị bạn chém tử vong sau tiệc rượu

Bàng hoàng người đàn ông bị bạn chém tử vong sau tiệc rượu

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Sau hôm nay, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/11/2025), 3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/11/2025), 3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/11/2025), 3 con giáp trúng độc đắc, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (26/11/2025), 3 con giáp trúng độc đắc, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Bàng hoàng người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng 6 bệnh viện

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/11/2025, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phất lên vù vù, tiền chất đầy nhà, ngồi không cũng Giàu Sang Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/11/2025, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phất lên vù vù, tiền chất đầy nhà, ngồi không cũng Giàu Sang Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm

Nghẹt thở giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm

Nghi phạm chém 'tình địch' ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp

Nghi phạm chém 'tình địch' ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn

Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn

Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Người đàn ông cướp dây chuyền ở tiệm vàng để có tiền chuộc xe cho vợ

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi

Lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh giày dép ở TP.HCM, nhiều hàng hoá bị thiêu rụi