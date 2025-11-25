Xe sang lật ngửa trên phố Hà Nội vì tài xế buồn ngủ

Sáng 25/11, xe ô tô con di chuyển hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng (Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 25/11, xe ô tô con di chuyển hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng (Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường.

Dựa vào lời kẻ của người dân, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe thấy tiếng động lớn khi chiếc xe ô tô con lật giữa đường. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc ô tô gặp tai nạn không xảy ra va chạm với xe khác.

Nam tài xế điều khiển ô tô đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau vụ tai nạn.

Cảnh sát cho biết do nam tài xế buồn ngủ nên tự lao vào dải phân cách - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lật ngửa giữa đường, túi khí đã bung và lốp trước bên trái hư hỏng nặng. Cú va chạm mạnh cũng khiến một phần bê tông của dải phân cách bị húc tung.

Rất may, nam tài xế đã tự thoát được ra ngoài và không bị thương tích.

Xe ô tô lật ngửa nằm giữa đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết sự cố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

